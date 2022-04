متجر تطبيقات آبل يبدأ بإزالة التطبيقات القديمة

قامت شركة آبل بارسال رسائل الكترونية للمطورين بأن يقوموا بتحديث التطبيقات التي لم يتم تقديم أي تحديث لها منذ زمنية طويلة, ولم يتم تحديد الفترة الزمية، حيث منحت الشركة المطورين 30 يومًا فقط لتحديثها من وقت ارسال الرسالة.

تحت عنوان “إشعار تحسين التطبيق”، ربما تتخذ شركة آبل إجراءات صارمة ضد التطبيقات التي لم تعد تتلقى تحديثات منذ فترة زمنية طويلة، لكن أي تطبيقات تم تنزيلها مسبقًا ستظل موجودة على أجهزة المستخدمين.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It's part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022