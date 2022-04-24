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متجر تطبيقات آبل يبدأ بإزالة التطبيقات القديمة

محمد خالد 24 أبريل 2022
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متجر تطبيقات آبل يبدأ بإزالة التطبيقات القديمة

قامت شركة آبل بارسال رسائل الكترونية للمطورين بأن يقوموا بتحديث التطبيقات التي لم يتم تقديم أي تحديث لها منذ زمنية طويلة, ولم يتم تحديد الفترة الزمية، حيث منحت الشركة المطورين 30 يومًا فقط لتحديثها من وقت ارسال الرسالة.

تحت عنوان “إشعار تحسين التطبيق”، ربما تتخذ شركة آبل إجراءات صارمة ضد التطبيقات التي لم تعد تتلقى تحديثات منذ فترة زمنية طويلة، لكن أي تطبيقات تم تنزيلها مسبقًا ستظل موجودة على أجهزة المستخدمين.

في صفحة “تحسينات متجر التطبيقات” التابع لشركة آبل ، تقول آبل: “نحن ننفذ عملية مستمرة لتقييم التطبيقات ، وإزالة التطبيقات التي لم تعد تعمل على النحو المنشود، أو التي عفا عليها الزمن”.

يذكر أن متجر قوقل بلاي قام ايضا بتنفيذ نفس الاجراء التي تقوم به شركة آبل في الحد من ظهور التطبيقات التي “لا تستهدف مستوى واجهة برمجة التطبيقات في غضون عامين من أحدث إصدار رئيسي من أندرويد.”

حيث اخطر متجر قوقل مطوري أندرويد موعد الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 لتحديث تطبيقاتهم ، ولكن لديهم أيضًا خيار التقدم للحصول على تمديد لمدة ستة أشهر إذا لم يتمكنوا من تحديد الموعد النهائي.

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