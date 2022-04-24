مارك جورمان: إصدار M3 من iMac قيد العمل

في الإصدار الأخير من نشرة Power On الإخبارية ، صرح مارك جورمان من Bloomberg أن إصدار M3 من iMac قيد العمل حاليا. على الرغم من أنه ليس من الواضح نوع التقدم أو التكنولوجيا التي ستستخدمها هذه الشريحة ، فمن المثير للاهتمام معرفة أن آبل تستهدف بالفعل معالجها ذو المستوى المتوسط لجهاز iMac.

في الوقت الحالي ، يعتقد جورمان أن آبل تعمل على العديد من أجهزة الكمبيوتر باستخدام معالج M2.

شريحة M2 لجهاز MacBook Air الجديد ، و MacBook Pro ، و Mac mini.

رقائق M2 Pro و M2 max لجهاز MacBook Pro الجديد مقاس 14 بوصة و MacBook Pro مقاس 16 بوصة.

شريحة M2 Ultra المزدوجة لجهاز Mac Pro.

من المحتمل إطلاق شريحة M2 في شهر يونيو حيث قال الصحفي إن شركة آبل قد تخطط لإطلاق بعض أجهزة Mac الجديدة في الشهرين المقبلين، هذا ما كتبه جورمان عن M3 iMac:

سمعت أن رقائق M2 ليست الوحيدة التي يتم اختبارها داخل آبل. وإذا كنت تنتظر جهاز iMac جديدًا ، فأنا أسمع أن إصدار M3 من سطح المكتب هذا قيد العمل بالفعل – على الرغم من أنني أتخيل أنه لن يتم إطلاقه حتى نهاية العام المقبل على أقرب تقدير. أيضًا ،اما بالنسبة للجهاز iMac Pro ، ما زلت أعتقد أن iMac Pro قادم. لكن لن يكون في أي وقت قريب.

اعتبارًا من الآن ، جهاز iMac الوحيد المتاح هو طراز 24 بوصة. نظرًا لعدم وجود خطط لدى الشركة لتقديم جهاز iMac أكبر ، يبدو أن هذا هو الإصدار الذي سيحصل على معالج M3 في المستقبل.