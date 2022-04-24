سناب شات ينمو بشكل أسرع من فيسبوك و تويتر

أصدر سناب شات اليوم نتائجه المالية للربع الأول من عام 2022 ، مؤكدا أنه ينمو بشكل أسرع من منافسيه في الولايات المتحدة فيسبوك (الآن Meta) و تويتر. حيث أبلغت Meta عن أول خسارة لها في عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) في الربع الأخير ، بينما نمت DAUs التي يمكن تحقيق الدخل منها على تويتر بنسبة 2٪ في الولايات المتحدة و 15٪ على الصعيد الدولي.

قام سناب شات، بتنمية عدد مستخدمي DAU بنسبة 18٪ على أساس سنوي إلى 332 مليون مستخدم ، ولكن في الفصول الخمسة السابقة ، تجاوز نمو المستخدمين 20٪. لكن سناب شات مهتمة أكثر بإيراداتها ، على الرغم من أنها زادت بنسبة 38٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.06 مليار دولار. قالت سناب شات إنها في طريقها لتحقيق نمو بنسبة 44٪ منذ الربع الأول من عام 2021 ، لكنها أشارت إلى أنه بعد حرب روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير ، أوقف العديد من المعلنين حملاتهم مؤقتًا. قال المدير المالي لسناب شات ، Derek Andersen ، إن معظم المعلنين استأنفوا حملاتهم في غضون 10 أيام ، لكن الاضطراب لا يزال له تأثير سلبي على الإيرادات لسناب شات.

كما أخفق سناب شات في تحقيق أهدافه المتعلقة بالإيرادات في الربع الثالث من عام 2021 ، مشيرًا إلى التغيير الكبير في خصوصية iOS على أنه السبب. بمجرد أن يُعرض على مستخدمي iOS خيار الانسحاب من التتبع خارج التطبيق ، اختار معظم المستخدمين عدم تسليم المزيد من البيانات الشخصية إلى التطبيقات التي يستخدمونها ، مما أثر على أعمال الإعلانات في سناب شات و فيس بوك. أشار سناب شات إلى أنه لا يزال يتعامل مع هذا المنحنى من Apple عندما يتعلق الأمر بإيرادات الإعلانات.

عندما يتعلق الأمر بالمنتج نفسه ، فإن سناب شات يراهن بشكل كبير على تجارب الواقع المعزز (وكذلك Niantic!). قال سناب شات إن 250 مليون مستخدم على سناب شات يتعاملون مع ميزات الواقع المعزز على أساس يومي ، وهو جزء كبير من إجمالي 332 مليون DAU. في هذا الربع من العام ، حيث طرح سناب شات ترقيات إلى AR Shopping.