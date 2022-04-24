تحويل بطاقات الخصم الافتراضية الخاصة بـ Apple Cash من Discover إلى Visa

اشار موقع MacRumors أن Apple Cash ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Apple Pay Cash ، قد تنتقل من شبكة مدفوعات Discover إلى Visa. تتمتع Visa بشبكة عالمية أكبر بكثير من شبكة Discover ، والتي قد تكون مسؤولة عن هذه الخطوة.

منذ إطلاقها في عام 2017 ، أبرمت Apple Pay Cash شراكة مع Green Dot Bank على شبكة Discover ، ولكن في الأيام الأخيرة ، لاحظ المستخدمون أن بطاقات Apple Cash الافتراضية تحمل الآن شعار Visa عليها. توجد بطاقات Apple Cash الافتراضية في محافظ مستخدمي Apple Pay المحمولة ، وتسمح لهم بإرسال مدفوعات نظير إلى نظير عبر iMessage. تعمل مثل بطاقات الخصم الافتراضية ، ويمكن ربطها بحساب مصرفي أو بطاقة خصم أخرى. يمكن أيضًا دفع أرباح الكاش باك لعملاء Apple Card إلى حسابات Apple Cash.

في نفس السياق MacRumors تقول إن المستخدمين الذين لديهم حسابات Discover Apple Cash يمكنهم إنشاء رقم حساب Apple Cash جديد على شبكة Visa عن طريق إلغاء تنشيط Apple Cash في إعدادات أجهزتهم ثم إعادة التنشيط .

في السابق ، كانت بطاقة Apple Cash تعمل على شبكة Discover من خلال شراكة مع Green Dot Bank. Discover هي شبكة أصغر بكثير من شبكة Visa أو MasterCard.

يأتي التغيير في الشبكة بعد يومين فقط من بدء Apple في إخطار مستخدمي Apple Wallet بميزات الحماية من الاحتيال المحسّنة على بطاقات Visa. تتضمن الآليات الجديدة البيانات المشاركة مع شبكات البطاقات لضمان عدم احتيال المعاملات.