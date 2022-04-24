أحدث تسريب لساعة Pixel Watch من قوقل تظهر بتصميم مألوف

تسربت صور واقعية لساعة Pixel Watch من قوقل، من قبل شخص ما وجد نموذجًا أوليًا لساعة Pixel Watch بعد أن “تم نسيانها على ما يبدو في مطعم في الولايات المتحدة”.

حيث ذكر موقع androidcentral، إن الساعة ، التي يمكن أن تكون “نموذج اختبار لفريق Internal Pixel” ، تم العثور عليها في أحد المطاعم.

تُظهر الصور جهازًا أنيقًا للغاية يتماشى مع التسريبات السابقة.

تتضمن تفاصيل الساعة الجديدة المكتسبة من الصور المسربة كيفية وجود زر على شكل حبة فوق التاج. وهي تستقر على الغلاف ولا يمكن رؤيتها إلا بصعوبة عند النظر إلى الجهاز القابل للارتداء وجهاً لوجه.

يوجد أسفل التاج ، والذي هو بالفعل على شكل غطاء سفلي ، فتحة لما يمكن أن يكون الميكروفون.

نأمل أن تكشف قوقل عن ساعة Pixel Watch في مؤتمر مطوري I / O الشهر المقبل ، ولكن، لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها: “هل ستركز الساعة بشكل أساسي على اللياقة البدنية أم أنها ستركز أيضًا دمج المزيد من الميزات الذكية مثل اتصال LTE؟ هل سيعمل هذا بشكل جيد مع جميع هواتف أندرويد أم أنه سيعطي الأولوية لنظام Pixel الخاص بشركة قوقل؟ ماذا عن iOS؟ ”