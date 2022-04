‏تويتر يختبر زر الترجمة او تحويل الصوت في الفيديو الى نص مكتوب في زاوية الفيديو

عندما تصادف مقطع فيديو في موجز تويتر الخاص بك ، قد تلاحظ تشغيل التسميات التوضيحية تلقائيًا عند كتم الصوت ، ثم تختفي عند النقر فوقه وإعادة مستوى الصوت. لحسن الحظ ، يعمل تويتر على إصلاح هذه المشكلة ، حيث أعلن أنه يختبر زر التسميات التوضيحية المغلقة (CC) لمقاطع الفيديو.

قال فريق دعم تويتر إن زر CC متاح بالفعل لبعض مستخدمي iOS ، وأنه سيصل إلى Android قريبًا. إنها تختبر الميزة الجديدة لمقاطع الفيديو التي تحتوي بالفعل على تسميات توضيحية متوفرة في المقام الأول ، مما يمنح المستخدمين خيار إيقاف تشغيلها أو تشغيلها. في العرض التوضيحي أدناه ، يظهر الزر CC في الزاوية العلوية اليمنى من الفيديو عند إيقافه مؤقتًا ، ويوجهك إلى التبديل إذا اخترت ذلك.

Video captions or no captions, it’s now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android.

On videos that have captions available, we’re testing the option to turn captions off/on with a new “CC” button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 22, 2022