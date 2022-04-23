‏تويتر يختبر زر الترجمة او تحويل الصوت في الفيديو الى نص مكتوب في زاوية الفيديو

عندما تصادف مقطع فيديو في موجز تويتر الخاص بك ، قد تلاحظ تشغيل التسميات التوضيحية تلقائيًا عند كتم الصوت ، ثم تختفي عند النقر فوقه وإعادة مستوى الصوت. لحسن الحظ ، يعمل تويتر على إصلاح هذه المشكلة ، حيث أعلن أنه يختبر زر التسميات التوضيحية المغلقة (CC) لمقاطع الفيديو.

قال فريق دعم تويتر إن زر CC متاح بالفعل لبعض مستخدمي iOS ، وأنه سيصل إلى Android قريبًا. إنها تختبر الميزة الجديدة لمقاطع الفيديو التي تحتوي بالفعل على تسميات توضيحية متوفرة في المقام الأول ، مما يمنح المستخدمين خيار إيقاف تشغيلها أو تشغيلها. في العرض التوضيحي أدناه ، يظهر الزر CC في الزاوية العلوية اليمنى من الفيديو عند إيقافه مؤقتًا ، ويوجهك إلى التبديل إذا اخترت ذلك.

Video captions or no captions, it’s now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android. On videos that have captions available, we’re testing the option to turn captions off/on with a new “CC” button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U — Twitter Support (@TwitterSupport) April 22, 2022

في ديسمبر 2021 ، أضاف تويتر تسميات توضيحية تلقائية لمقاطع الفيديو ، والتي تظهر فقط عندما يقوم الأشخاص بضبط إعدادات إمكانية الوصول على هواتفهم. على الرغم من أنها سمحت لمزيد من الأشخاص بالتفاعل مع محتوى الفيديو الذي تم تحميله على تويتر ، إلا أنه لم يساعد في إيقاف التسميات التوضيحية عندما يعيد المستخدمون كتم الصوت. يمنح وضع الزر CC للجميع ، وخاصة ضعاف السمع ، القدرة على فهم أفضل لكل ما يحدث في مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على النظام الأساسي.

يأتي أحدث اختبار لميزة إمكانية الوصول على تويتر بعد أسبوعين من طرحه لشارات النص البديل وأوصاف الصور المكشوفة على مستوى العالم لصالح المستخدمين المعاقين بصريًا. نتج الإطلاق العالمي لهذه الميزات عن شهر من إصلاحات الأخطاء والتعليقات من مجموعة مختارة من المستخدمين.

وفي الوقت نفسه ، يضيف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر زر التعديل الذي طال انتظاره ، والذي سيختبره على مشتركي Twitter Blue في الأشهر المقبلة. علاوة على منح المستخدمين القدرة على إصلاح الأخطاء النحوية وعلامات الترقيم والهجاء في تغريداتهم بعد نشرها ، فإنه يعمل أيضًا على ميزة جديدة أخرى تسمى “Vibe” ، والتي ستسمح لهم بتعيين حالتهم كما في AIM و Facebook.