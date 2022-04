تطبيقات Android و iOS المدفوعة المجانية اليوم (23 مايو)

كل يوم ، تتوفر العديد من التطبيقات في Play Store و App Store مجانًا لمستخدمي Android و iOS. في هذه المقالة ، نلقي نظرة على قائمة تطبيقات Android و iOS المدفوعة المجانية اليوم. هناك العديد من المستخدمين الذين يقضون أوقات فراغهم في تصفح متجر Google Play أو Apple App Store للعثور على تطبيقاتهم وألعابهم المفضلة والاستمتاع بالتجربة. التطبيقات داخل التطبيق مجانية أو مدفوعة أيضًا.

بالطبع ، تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان يمكن تنزيل التطبيقات المدفوعة مجانًا واستخدامها. في الواقع ، بعض تطبيقات Android و iOS في App Store و Play Store خارج الوضع النقدي يوميًا ويتم توفيرها للمستخدمين مجانًا.

نوفر لك أيضًا قائمة بألعاب وتطبيقات Android و iOS كل يوم حتى تتمكن من تنزيلها دون دفع أي أموال. بالطبع ، يجب أن تضع في اعتبارك أن التطبيقات والألعاب المعنية ستكون مجانية لبضعة أيام فقط وقد تكون خارج الوضع المجاني بعد بضعة أيام. فيما يلي قائمة بالتطبيقات المدفوعة التي يمكن تنزيلها مجانًا من App Store أو Play Store.

تطبيقات iOS المدفوعة المجانية اليوم

تطبيق Sketch Tree Pro – لوحتي الفنية

يمكن تقديم Sketch Tree Pro – My Art Pad كأحد أفضل التطبيقات التي تم إصدارها لنظام iOS والتي يمكنك استخدامها للرسم والتلوين. في الواقع ، يتمتع هذا البرنامج بقدرات مختلفة ويوفر العديد من الأدوات للمستخدمين. إذا كنت ترغب في عرض فنك على مستخدمين آخرين وأصدقائك ، فيمكنك رسم لوحاتك وتلوينها بشكل احترافي. تبلغ تكلفة تطبيق Sketch Tree Pro – My Art Pad 8.99 دولارًا أمريكيًا في متجر التطبيقات ، ولكن يمكنك الآن تنزيله وتثبيته مجانًا.

قم بتنزيل تطبيق Sketch Tree Pro – My Art Pad

موتو ريس برو

هل ستختبر لعبة رائعة ومثيرة؟ بدون شك ، يمكن لـ Moto Race Pro تلبية حاجتك إلى لعبة مثيرة بأسلوب ركوب الدراجات النارية والرياضة. من خلال تشغيل هذه اللعبة ، يجب أن تكون قادرًا على تجاوز عقبات متنوعة وخطيرة وتغيير الوضع لصالحك. مطلوب نقاط ربح للدخول إلى مراحل أخرى ويجب أن تكون قادرًا على إظهار مهاراتك في ركوب الدراجات النارية. يبلغ سعر Moto Race Pro 1.99 دولارًا أمريكيًا في متجر التطبيقات ، ولكن يمكنك الآن تنزيله وتثبيته مجانًا.

قم بتنزيل لعبة Moto Race Pro

لعبة مسارات اتلانتس

تعد Paths of Atlantis واحدة من أفضل الألعاب في App Store لأجهزة iPhone أو iPad. يمكنك إنشاء لحظات سعيدة ومقبولة لنفسك من خلال لعب هذه اللعبة الرائعة. في الواقع ، يمكن للتحديات في Paths of Atlantis تنشيط عقلك والوصول إلى مراحل أخرى عن طريق كسب النقاط. يبلغ سعر لعبة Paths of Atlantis 0.99 دولارًا أمريكيًا في متجر التطبيقات للتنزيل والتثبيت ، لكننا نوصي بتنزيل وتثبيت لعبة Paths of Atlantis المجانية الآن حتى تتمكن من الاستمتاع ببعض اللحظات المثيرة.

قم بتنزيل لعبة Paths of Atlantis

تطبيق Bloquealos



إذا كنت تستخدم متصفح Safari على جهاز iPhone أو iPad ، ولكنك سئمت من عرض الإعلانات المزعجة ، فقد حان الوقت لتنزيل تطبيق Bloquealos وتثبيته. عن طريق تنزيل تطبيق Bloquealos وتثبيته ، يمكنك تغيير الشروط لتجنب عرض الإعلانات لصالحك. لا تنس أن هذا التطبيق يمكنه منع جميع الإعلانات التي يتم عرضها في التطبيقات. يمكنك الآن تنزيل تطبيق Bloquealos وتثبيته مجانًا ، ولكن السعر الأصلي هو 0.99 دولارًا.

قم بتنزيل تطبيق Bloquealos

تطبيقات Android المدفوعة المجانية اليوم

ZONA Shadow of Limansk Redu

يمكن تقديم ZONA Shadow of Limansk Redu ، وهي واحدة من أفضل الألعاب لنظام التشغيل Android ، وهي متاحة الآن مجانًا. إذا كنت ترغب في إنشاء لحظات شيقة ومثيرة لنفسك ، فمن الأفضل الآن تنزيل وتثبيت ZONA Shadow of Limansk Redu. لا شك أن المرور بمراحل رائعة للغاية واكتشاف صراعات واسعة النطاق يمكن أن يأخذك إلى عالم غريب يصعب عليك الخروج منه.

قم بتنزيل لعبة ZONA Shadow of Limansk Redu

Scalak: الاسترخاء لعبة اللغز

هل تبحث عن لعبة استرخاء؟ قم بتنزيل Scalak: Relaxing Puzzle Game وتثبيته لهواتف Android الآن. قد يكون تشغيل هذه اللعبة أمرًا صعبًا ويخلق لحظات سعيدة لك. في الواقع ، ترتبط لعبة Scalak: Relaxing Puzzle براحة البال وستكون الخيار الأفضل لأولئك الذين سئموا من عملهم اليومي ويريدون تجربة السلام. إذا كنت تبحث عن راحة البال ، فننصحك بتنزيل Scalak: Relaxing Puzzle Game وتثبيته لنظام التشغيل Android.

تحميل لعبة Scalak: Relaxing Puzzle Game