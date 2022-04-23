تبدو تجربة تتبع العين الرائعة هذه طريقة مريحة بشكل غريب للتفاعل مع هاتفك

على الرغم من أن عددًا قليلاً من الهواتف الصغيرة لا يزال موجودًا ، فليس سراً أن الصناعة بأكملها قد انتقلت إلى عقلية “الأكبر هو الأفضل دائمًا”. يمكن أن تكون الشاشة الكبيرة مفيدة عند تحرير المستندات أثناء التنقل أو مشاهدة فيلم تم تنزيله على متن طائرة ، ولكنك ستحتاج إلى يدين للنقر على كل جزء من الشاشة. ابتكر الباحثون في مجموعة واجهات المستقبل بجامعة كارنيجي ميلون حلاً محتملاً لهذه المشكلة المتزايدة باستمرار.

على عكس معظم مشاريع إمكانية الوصول ، بدأت هذه التجربة الخاصة بهدف جعل التحكم في الهاتف الذكي أسهل للجميع. وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم علوم الكمبيوتر في CMU ، بدأ الفريق بالسؤال عما إذا كانت هناك “آلية طبيعية أكثر لاستخدامها للتفاعل مع الهاتف”. من الواضح أن إصبعك هو الأكثر منطقية – فأنت تتفاعل مباشرة مع الرموز وعناصر التحكم على الشاشة. كل جهاز إدخال إضافي رأيناه على مر السنين ، مثل الأقلام ، يعمل بنفس الطريقة.

بالنسبة إلى Future Interfaces Group ، قرر الفريق العمل على تتبع العين بدلاً من ذلك. إنها ليست تجربة جديدة ، ولكن بالحكم على الفيديو العملي الذي تم نشره في الخريف الماضي ، فهي واحدة من أنجح التجارب حتى الآن. باستخدام EyeMU ، يمكن للمستخدم تحديد الإشعارات وفتحها ، والعودة إلى التطبيقات السابقة ، وحتى تحديد صور معينة. يتم إقران هذه الحركات بنقرات الهاتف نفسه ، أو اهتزازه يمينًا ويسارًا أو رفعه أقرب أو بعيدًا عن وجهك. شاهد المقطع أدناه للحصول على عرض توضيحي كامل.

يتمثل الاختلاف الأكبر بين هذا النهج والأمثلة القديمة لنفس التكنولوجيا في ضبط النفس. علم الفريق أنه لا يمكنك إقران الإجراءات مع كل نظرة – وإلا ، كيف يمكنك القيام بأي شيء؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه مستشعرات الحركة ، حيث تعمل كمطالبات تأكيد في كل مرة تحتاج فيها إلى الاختيار أو الحركة أو الرفض.

من الواضح أن هذه التجربة لا تزال إلى حد كبير عرضًا توضيحيًا لما يمكن أن يحدث في المستقبل. من يدري – ربما سيتم تشغيل Pixel 11 بتقنية مماثلة.