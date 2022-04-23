الكشف عن هواتف Moto G Stylus 5G و Moto G 5G



كشفت موتورولا عن 2022 Moto G Stylus في يناير 2022 ، والآن ، بعد بضعة أشهر ، قدمت الشركة 202 Moto G Stylus و 2022 Moto G 5G. سيحل كل من Moto G Stylus 5G و Moto G 5G 2022 محل Moto G 5G 2021 و Moto G Stylus 5G 2021.

Moto G Stylus 5G 2022

أولاً ، سنقدم Moto G Stylus 5G 2022. يدعم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.8 إنش بدقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز. كما تم الكشف عن أن هاتف Motorola الجديد هذا سيُطلق بشريحة Snapdragon 695 ويحتوي على 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية. كما وجد أن الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة ذاكرة. يجب أن نذكر أيضًا أنه سيتم إطلاق Moto G Stylus 5G 2022 مع Android 12 وواجهة مستخدم My UX.

للتصوير ، سترى كاميرا رئيسية بمستشعر 50 ميجابكسل في هذا الهاتف ، والتي تدعم أيضًا OIS. بجانب الكاميرا الرئيسية توجد كاميرا الأشعة فوق البنفسجية مع مستشعر 8 ميجابكسل وكاميرا لاكتشاف العمق بمستشعر 2 ميجابكسل. تستخدم كاميرا الصور الشخصية للهاتف أيضًا مستشعرًا بدقة 16 ميجابكسل يمكنك استخدامه لمكالمات الفيديو.

يستخدم 2022 Moto G Stylus 5G قلمًا مدمجًا يتيح لك تدوين الملاحظات أو رسم الصور أو تحريرها بسرعة كبيرة. يحتوي الهاتف أيضًا على تطبيق MotoNote الذي يسهل على المستخدمين استخدام القلم ويسمح لهم بالبدء في الكتابة بسرعة كبيرة دون فتح الهاتف.

تشمل الميزات الأخرى لهذا الهاتف مستشعر بصمات الأصابع الموجود على حافة الهاتف. يمكن أيضًا رؤية مقبس إخراج الصوت مقاس 3.5 مم ومنافذ USB C و NFC على هذا الهاتف. يحتوي هذا الهاتف الذكي على بطارية 5000 مللي أمبير تدعم تقنية TurboPower 10 و Quick Charge 3.

يبلغ سمك 2022 Moto G Stylus 5G 9.3 مم فقط ويزن 215 جرامًا. سيتوفر هذا الهاتف بلونين ، الأزرق والأخضر. تم الإعلان عن سعر هذا الهاتف بمبلغ 500 دولار وتقرر أنه سيتوفر في الأسواق خلال أيام قليلة.

هاتف Moto G 5G 2022

تم تجهيز 2022 Moto G 5G بشريحة 700 Dimension. يحتوي هذا الهاتف على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز. سيتم إطلاق هاتف Motorola الجديد مع Android 12 وواجهة مستخدم My UX. تم تجهيز الطراز الأساسي لهاتف Moto G 5G بستة غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من الذاكرة الداخلية ، وقد تقرر أن هذا الهاتف يحتوي أيضًا على نموذج بذاكرة داخلية تبلغ 512 غيغابايت.

يستخدم 2022 Moto G 5G كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل. يوجد أيضًا ثلاث كاميرات في الجزء الخلفي من هذا الهاتف. تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعرًا بدقة 50 ميجابكسل ، جنبًا إلى جنب مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا اكتشاف العمق بدقة 2 ميجابكسل.

مزود بشريحة 700 سنت ، يستخدم هاتف Motorola بطارية 5000 مللي أمبير تدعم أيضًا 10 واط من الشحن السريع.

يوجد مستشعر بصمة الإصبع 2022 Moto G 5G على حافة الهاتف ويمكن رؤية منفذ USB C على الحافة السفلية. يحتوي هذا الهاتف أيضًا على مقبس إخراج صوتي مقاس 3.5 ملم. ستبدأ مبيعات هذا الهاتف في نهاية شهر مايو بسعر 400 دولار.