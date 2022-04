Brave و DuckDuckGo يحظران صفحات AMP من قوقل

ابتكرت قوقل في الأصل إطار عمل Accelerated Mobile Pages (AMP) لمساعدة مواقع الويب على التحميل بشكل أسرع على الهاتف المحمول. ومع ذلك ، كان هناك عدد غير قليل من السلاسل المرفقة بهذه التقنية ، لكل من مالك / ناشري مواقع الويب وزوارهم. الآن ، أعلن متصفح Brave و DuckDuckGo عن إجراءات من شأنها حظر إصدار Google AMP لموقع ويب وستقوم بدلاً من ذلك بتحميل الصفحة الأصلية.

لطالما اتهمت قوقل باستخدام AMP لتعزيز هيمنتها على الويب. تم تصميم هذه التقنية كطريقة لتمكين أوقات تحميل أسرع على الهاتف المحمول بالإضافة إلى زيادة الظهور في نتائج البحث للشركات والمنشورات ، حيث تمنح قوقل في النهاية مزيدًا من التحكم في كيفية عرض صفحات الويب ، بما في ذلك أنظمة الإعلانات لتحقيق الدخل.

وفي الوقت نفسه ، من ناحية المستخدم ، تعمل AMP كطريقة أخرى لـ قوقل لتتبع الزوار ، والتي يقول Brave إنها ضارة لهم وللويب عمومًا. في محاولة لتعزيز خصوصية المستخدم ، أعلن Brave عن ميزة جديدة تسمى De-AMP ، والتي تلاحظ أنها ستعيد كتابة الروابط وعناوين URL لمنع المستخدمين من الوصول إلى صفحات AMP تمامًا.

يقول Brave أيضًا أنه في بعض الحالات ، يتم تحميل صفحات AMP من قوقل بشكل أبطأ من موقع الويب الفعلي. يجري حاليًا طرح De-AMP في إصدارات Brave’s Nightly و بيتا وسيتم تمكينها افتراضيًا على سطح المكتب في المتصفح وإصدارات أندرويد مع الإصدار 1.38.

NEW: our apps & extensions now protect against Google AMP tracking. When you load or share a Google AMP page anywhere from DuckDuckGo apps (iOS/Android/Mac) or extensions (Firefox/Chrome), the original publisher's webpage will be used in place of the Google AMP version.

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) April 19, 2022