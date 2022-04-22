اندرويد 14 يحصل على الاسم الرمزي الداخلي الرسمي ... Upside Down Cake "الكعكة المقلوبة"

كشفت قوقل عن الاسم الرمزي الرسمي لنظام اندرويد 14 ، حيث أطلقت اسمًا داخليًا على إصدار 2023 “Upside Down Cake” – “الكعكة المقلوبة”.

في كل عام ، تمنح قوقل أحدث إصدار رئيسي لها من اندرويد اسمًا رمزيًا ممتعًا تحت عنوان الحلوى ، ويستمر بترتيب أبجدي. كان من المعتاد أن تكون هذه الأسماء الرمزية هي أيضًا الأسماء الرسمية لكل إصدار من إصدارات اندرويد ، بما في ذلك روابط العلامات التجارية التي لا تُنسى مثل اندرويد KitKat و اندرويد Oreo.

أصبحت الأمور أكثر فوضوية ، كما قد تتوقع ، مع اندرويد Q ، وهو حرف لا يوجد خيار واضح له للحلوى. استقرت قوقل في النهاية على Queen’s Cake لذلك العام ، ولكن اسم إصدار اندرويد العام تحول منذ ذلك الحين إلى رقم بسيط.

ومع ذلك ، واصلت قوقل داخليًا ممارسة اختيار أسماء الحلوى لكل إصدار أثناء تطويره. على سبيل المثال ، عُرف اندرويد 12 باسم “Snow Cone” ، بينما تمت الإشارة إلى إصدار اندرويد 13 هذا الخريف باسم “Tiramisu”.

في تغيير كود جديد تم نشره في مشروع Android Open Source Project ، تم الكشف عن أن الاسم الرمزي الداخلي لشركة قوقل لنظام اندرويد 14 – ما كان يمكن أن يكون “اندرويد U” – هو رسميًا “Upside Down Cake”. في الكود ، تم تنسيق هذا على أنه كلمة واحدة ، “UpsideDownCake”.

الكعكة المقلوبة رأسًا على عقب ، فهي كعكة توضع فيها الزخارف في قاع المقلاة ويُسكب خليط الكيك فوقها. ثم يتم خبزها ، ثم يتم قلبها في النهاية – وبالتالي “رأساً على عقب” – لإعادة الزخارف إلى الأعلى. الشكل الأكثر شيوعًا للكيك المقلوب يتضمن شرائح سميكة من الأناناس وكريز الماراشينو ، ولكن يمكن استخدام أي شيء تقريبًا للزينة والنكهة.

بالنظر إلى أنه لا يوجد الكثير من الحلويات التي تبدأ بالحرف U ، فليس من المفاجئ أن تختار Google Upside Down Cake ليكون الاسم الرمزي لنظام اندرويد 14. ومع ذلك ، من الجيد أن نرى تأكيد الاسم الرمزي ، مما يشير إلى ذلك من الواضح أن تطوير اندرويد 14 قيد التنفيذ.