الاعلان عن هاتف Redmi 10 Power



كشفت شركة Xiaomi النقاب عن هاتف Redmi 10 Power. هذا الهاتف نموذج أكثر جاذبية من هاتف Redmi 10. يأتي Redmi 10 Power بلونين ، البرتقالي والأسود ، والغطاء الخلفي يستخدم ملمسًا جذابًا. هناك اختلاف آخر بين هذا الهاتف مقارنة بهاتف Redmi 10 وهو زيادة ذاكرة الوصول العشوائي. سيحتوي طراز Redmi 10 Power على طراز يحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يستخدم هذا المنتج الجديد 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية ويمكنك استخدام بطاقة ذاكرة لزيادة حجم الذاكرة الداخلية.

هاتف Redmi 10 Power مزود بشريحة Snapdragon 680 وسيتم إطلاقه مع واجهة مستخدم Android 11 و MIUI 13. أيضًا ، يتم استخدام شاشة IPS LCD بحجم 6.7 بوصة لهذا الهاتف ، والتي تتميز بدقة HD + ولديها أيضًا طبقة حماية Gorilla Glass 3. يتم توفير كاميرتين خلفيتين لهذا الهاتف. تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر 50 ميجابكسل ، وبجانبها كاميرا بدقة 2 ميجابكسل لاكتشاف العمق. تستخدم كاميرا 10 Power Redmi selfie أيضًا مستشعر 5 ميجابكسل.

وفقًا للمعلومات المنشورة ، سيحتوي هذا الهاتف على بطارية 6000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. ومع ذلك ، فإن الشحنة المرفقة مع هذا الهاتف هي 10 واط.

أعلنت شركة Xiaomi أن سعر Redmi 10 Power سيصل إلى 182 دولارًا. هذا الهاتف متوفر في الهند ولا نعرف ما إذا كان سيكون متاحًا في بلدان أخرى أم لا. تقول بعض الشائعات أن هاتف Redmi 10 Power المسمى Poco C40 سيكون متاحًا في بلدان مختلفة.