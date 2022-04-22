اطلاق جهاز Xiaomi Civi 1S من شركة Xiaomi

قدمت شركة Xiaomi ، التي قدمت هاتف Xiaomi Civi الجميل في سبتمبر من العام الماضي ، اليوم طرازًا جديدًا من هذا الهاتف يسمى Xiaomi Civi 1S.

من بين التغييرات التي أجرتها Xiaomi Civi 1S مقارنة بطرازها السابق ، يمكننا أن نذكر استخدام شريحة Snapdragon 778G +. من حيث البرنامج ، يستخدم هذا الهاتف واجهة مستخدم Android 12 و MIUI 13. باستثناء هذين الجزأين ، فإن المواصفات الأخرى لـ Xiaomi Civi 1S هي نفسها تمامًا مثل Xiaomi Civi. حتى هذين الهاتفين لهما نفس السعر.

تم إطلاق أول هاتف Civi بشريحة Snapdragon 778G ، والآن أصبح هاتف Xiaomi Civi 1S مع شريحة Snapdragon 778G + متاحًا للمستخدمين. هذه الشريحة أسرع قليلاً. تمت ترقية تردد معالجات Snapdragon 778G + إلى 2.5 جيجا هرتز. كان تردد معالجات Snapdragon 778G 2.4 جيجا هرتز. بالطبع ، لا تزال GPU ومسارات الاتصال لكلا الرقائق كما هي.

يزن Xiaomi Civi 1S 166 جرامًا فقط ويصل سمكه إلى 8 مم. لا يحتوي هذا الهاتف على مقبس إخراج صوتي مقاس 3.5 مم وفتحة لبطاقة الذاكرة.

أطلقت Xiaomi هاتفها الجديد مع واجهة مستخدم Android 12 و MIUI 13. يحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 55 واط. طبعا لا بد من التنويه بأنه لا يوجد شاحن داخل علبة هذا الهاتف. ومع ذلك ، قالت Xiaomi إنها ستفرض رسومًا على المستخدمين مجانًا إذا طلب ذلك.

سيكون Xiaomi Civi 1S متاحًا بنفس سعر Xiaomi Civi. يبلغ سعر الهاتف 355 دولارًا أمريكيًا مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت. يتوفر طراز آخر به ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت مقابل 405 دولارات أمريكية ، وسيتوفر الطراز الأحدث بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت مقابل 450 دولارًا أمريكيًا.

لقد بدأ بالفعل البيع المسبق لهذا الهاتف في الصين ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتوفر في بلدان أخرى أم لا. Xiaomi Civi ، الذي لم يتم إصداره خارج الصين ، وربما يحدث نفس الشيء مع Xiaomi Civi 1S.