يزيل اختبار انستقرام علامة التبويب “الأخيرة” من صفحات الهاشتاج لبعض المستخدمين

أعلنت انستقرام عن إزالة علامة التبويب “الأخيرة” على صفحات الهاشتاج لبعض المستخدمين كجزء من اختبار صغير. في الوقت الحالي ، عند تحديد علامة تصنيف ، يتم نقلك إلى صفحة حيث يمكنك تحليل المحتوى الذي تم نشره باستخدام علامة التصنيف هذه عبر ثلاث فئات: الأعلى والحديثة الريليز. مع هذا التغيير ، لن يرى بعض المستخدمين الآن سوى علامتي التبويب “الأعلى” و “الريليز” على صفحات الهاشتاج.

تلاحظ انستقرام أن الاختبار يتم طرحه على مجموعة صغيرة من المستخدمين. يمكن النظر إلى التغيير على أنه وسيلة لـ انستقرام لزيادة الترويج لـ الريليز ، منافستها TikTok ، مع التركيز أيضًا على ظهور المنشورات التي تتلقى أكبر قدر من المشاركة على المنصة. قد يكون تغييرًا غير مرحب به للمستخدمين الذين يرغبون في خيار المتابعة مع المحتوى الأحدث فيما يتعلق بعلامات التصنيف.

قالت انستقرام: “نريد أن نرى ما إذا كان هذا يساعد الأشخاص على التواصل مع محتوى أكثر إثارة للاهتمام وذات صلة على علامات التصنيف ، مع إبقائهم أيضًا عبر المحتوى الحالي”.

We’re trying out some new things to make hashtags as valuable as possible for people. A few weeks ago, we rolled out Destinations which helps connect people to more information around social causes, and now, we’re going to try something new.

— Instagram Comms (@InstagramComms) April 19, 2022