يزيل اختبار انستقرام علامة التبويب “الأخيرة” من صفحات الهاشتاج لبعض المستخدمين

أعلنت انستقرام عن إزالة علامة التبويب “الأخيرة” على صفحات الهاشتاج لبعض المستخدمين كجزء من اختبار صغير. في الوقت الحالي ، عند تحديد علامة تصنيف ، يتم نقلك إلى صفحة حيث يمكنك تحليل المحتوى الذي تم نشره باستخدام علامة التصنيف هذه عبر ثلاث فئات: الأعلى والحديثة الريليز. مع هذا التغيير ، لن يرى بعض المستخدمين الآن سوى علامتي التبويب “الأعلى” و “الريليز” على صفحات الهاشتاج.

تلاحظ انستقرام أن الاختبار يتم طرحه على مجموعة صغيرة من المستخدمين. يمكن النظر إلى التغيير على أنه وسيلة لـ انستقرام لزيادة الترويج لـ الريليز ، منافستها TikTok ، مع التركيز أيضًا على ظهور المنشورات التي تتلقى أكبر قدر من المشاركة على المنصة. قد يكون تغييرًا غير مرحب به للمستخدمين الذين يرغبون في خيار المتابعة مع المحتوى الأحدث فيما يتعلق بعلامات التصنيف.

قالت انستقرام: “نريد أن نرى ما إذا كان هذا يساعد الأشخاص على التواصل مع محتوى أكثر إثارة للاهتمام وذات صلة على علامات التصنيف ، مع إبقائهم أيضًا عبر المحتوى الحالي”.

We’re trying out some new things to make hashtags as valuable as possible for people. A few weeks ago, we rolled out Destinations which helps connect people to more information around social causes, and now, we’re going to try something new. — Instagram Comms (@InstagramComms) April 19, 2022

يقول انستقرام إن الاختبار الجديد جزء من جهوده “لجعل علامات التصنيف ذات قيمة قدر الإمكان” لمستخدميها. يأتي الاختبار بعد أسابيع قليلة من بدء انستقرام باختبار ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل اكتشاف المستخدمين ودعم الأسباب الاجتماعية مباشرة من خلال علامات التصنيف. الآن ، عندما تبحث عن علامات تصنيف محددة مرتبطة بحركات اجتماعية معينة ، سيكون لديك خيار دعمها من خلال خيارات جديدة.

بمجرد الوصول إلى صفحة الهاشتاج ، يمكنك تحديد “دعم” لمعرفة المزيد عن الحركة. يوجد أيضًا زر “Spread the Word” الذي يتيح لك مشاركة صفحة الهاشتاج مع أصدقائك عبر رسالة مباشرة. تقول الشركة إن الميزة ستجعل من السهل أيضًا زيادة الوعي بهذه الأسباب من خلال زر “إنشاء برنامج لجمع التبرعات” الذي يمكن استخدامه لبدء جمع الأموال نيابة عن قضية ما.

يُظهر هذان الاختباران الأخيران أن انستقرام يتطلع إلى تجديد علامات التجزئة وتحسينها على نظامه الأساسي. نظرًا لتركيز انستقرام على علامات التصنيف ، فمن المحتمل أن نشهد المزيد من الاختبارات المماثلة في الأشهر المقبلة.