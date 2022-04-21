يحتوي هاتف Galaxy Z Fold 4 على كاميرا بدقة 108 ميجابكسل

تقول الشائعات أن كاميرا Galaxy Z Fold 4 خضعت للعديد من التحسينات. تم نشر معلومات حول الكاميرا الرئيسية لهذا الهاتف اليوم. تقول الشائعات أن هاتف Galaxy Z Fold 4 يحتوي على كاميرا بدقة 108 ميجابكسل. من المحتمل أن تكون سامسونج قد استخدمت مستشعر 108 ميجابكسل من Galaxy S22 Ultra في Galaxy Z Fold 4. استخدم Galaxy S22 Ultra مستشعر ISOCELL HM3 بدقة 108 ميجابكسل 1 / 1.33 بوصة.

تشير شائعات أخرى إلى أن بنية الكاميرا الموجودة في الجزء الخلفي من Galaxy Z Fold 4 ستكون تمامًا مثل Galaxy S22 Ultra ؛ لكنها لا تحتوي على كاميرا بيريسكوب بدقة 10 ميجابكسل. لذلك من غير المحتمل أن يكون لدى ZFold 4 كاميرا فوق بنفسجية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع إمكانية تكبير 3 مرات. حتى أن هناك شائعات بأن هذا الهاتف مزود بكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل. ليس سيئًا أن نذكر أن هاتف Galaxy Z Fold 3 يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 4 ميجابكسل.

من المتوقع أن يصل هاتف Galaxy Z Fold 4 المزود بشريحة Snapdragon 8 من الجيل الأول إلى الأسواق.