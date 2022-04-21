يتيح واتساب على نظام اندرويد 13 دعم محسّن بشكل كبير لتغيير اللغات

واتساب هو أكثر منصات التواصل شيوعًا في أجزاء كثيرة من العالم. يعتمد الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق متعددة اللغات على التطبيق أيضًا ، حيث ينتقلون في كثير من الأحيان بسلاسة بين اللغات واللهجات في الحياة اليومية. لا تجعل الهواتف والتكنولوجيا هذه العملية سهلة للغاية ، مع وجود خيارات اختيار لغة صارمة وافتراضيات غير مرنة على مستوى النظام. يتطلع أحدث إصدار تجريبي من واتساب إلى تغيير ذلك. يتيح لك الآن اختيار لغتك المفضلة بشكل مستقل عن اللغة التي تم تعيينها لهاتفك الذكي بالكامل.

كما تم رصده لأول مرة بواسطة WABetaInfo ، قدم الإصدار التجريبي من واتساب 2.22.9.13 محوّل اللغة إلى أول عدد قليل من المختبرين ، مع طرح الإصدار 2.22.10.2 على نطاق أوسع، حيث يتيح لنا واتساب التبديل إلى لغة مختلفة. يمكن العثور على خيار اختيار لغتك في القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا من واتساب ضمن الإعدادات ⇾ لغة التطبيق.

إذا كنت ترغب في تجربة محوّل اللغة بنفسك ، فتأكد من الانضمام إلى واتساب بيتا في متجر قوقل بلاي.

واتساب ليس إلى حد بعيد التطبيق الأول الذي يسمح باختيار لغة مستقلة. المثال الأبرز على الأرجح هو خرائط قوقل ، التي قدمت الخيار في أوائل عام 2021. على أي حال ، تتطلع قوقل إلى جعل تبديل اللغة لكل تطبيق ميزة على مستوى النظام في اندروويد 13 ، حيث ستتمكن من اختيار لغتك المفضلة لكل تطبيق على حدة في إعدادات النظام.