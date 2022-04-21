متجر كروم يطلق شارتين جديدتين لمساعدتك في العثور على أفضل الإضافات والأمنة

أطلقت قوقل شارتين جديدتين على سوق كروم الإلكتروني لمساعدة الأشخاص في تحديد أفضل الامتدادات من مطورين موثوقين. الشارتان الجديدتان هما الشارة المميزة وشارة الناشر المؤسس ويمكن رؤيتهما على سوق كروم الإلكتروني بدءًا من اليوم. مع تسلل الإضافات الضارة ونشرها على سوق كروم الإلكتروني ، ستساعد هذه الشارات المستخدمين في البقاء بأمان.

وفقًا لـ قوقل ، تُمنح الشارة المميزة للناشرين الذين يتبعون أفضل الممارسات التقنية ويقدمون تجربة مستخدم رائعة ويتضمنون تصميمًا ممتعًا للإضافة. ستقوم قوقل يدويًا بتقييم الإضافات قبل إخراج الشارة وستتحقق من أنها تستخدم أحدث واجهات برمجة التطبيقات للنظام الأساسي وتحترم خصوصية المستخدمين وتضمين وصفًا مفيدًا للمتجر وصورًا عالية الجودة.

من خلال شارة الناشر المؤسس ، سيتمكن المستخدمون من رؤية أن بعض الناشرين قد تم التحقق من هوياتهم. سيحتاج الحاصلون على الشارة أيضًا إلى سجل إنجازات إيجابية مستمر مع خدمات قوقل والامتثال لسياسة برنامج المطور.

أكدت قوقل أنه لا يمكن للناشرين شراء أي من الشارات. لاستلامهم ، يجب على الناشرين التقديم من خلال صفحة الدعم هذه واختيار “عنصري” في الصفحة الأولى قبل ترشيح الامتداد الخاص بهم. نأمل ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تبدأ العديد من الإضافات في الحصول على هذه الشارات حتى تصبح فعالة في الحفاظ على أمان المستخدمين.