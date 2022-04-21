تخطط Netflix لتقديم عضويات اشتراك أرخص مدعومة بالإعلانات

قد تقدم Netflix خططًا مدعومة بإعلانات أرخص في السنوات القادمة. حيث كشف الرئيس التنفيذي المشارك ريد هاستينغز أن عملاق البث يعمل حاليًا على العرض وأنه سينتهي من التفاصيل الخاصة بهذه الخطط “خلال العام أو العامين المقبلين”. قال هاستينغز إنه يجد الإعلانات معقدة وهو معجب كبير ببساطة الاشتراكات ، ولكن منح المستهلكين الذين لا يمانعون في مشاهدة الإعلانات خيار دفع أقل “أمر منطقي للغاية”.

وقد يكون له معنى كبير بالنسبة للشركة أيضًا. فقدت الخدمة حوالي 200000 مشترك في الربع الأول من عام 2022 ، وهو تطور ألقت باللوم فيه على المنافسة الشديدة ، وعدم القدرة على التوسع في بعض المناطق بسبب القيود التكنولوجية ومشاركة الحساب. على ما يبدو ، هناك 222 مليون أسرة تدفع مقابل Netflix ، لكن أكثر من 100 مليون آخرين يشاركون هذه الحسابات.

بالعودة إلى شهر مارس ، بدأت Netflix في اختبار ميزة في تشيلي وكوستاريكا وبيرو سمحت للمشتركين بإضافة “عضوين فرعيين” ، والذين سيحصلون على تسجيلات الدخول وملفات التعريف الخاصة بهم ، مقابل 3 دولارات. قد يكون مجرد جزء بسيط من تكلفة العضوية الكاملة ، ولكن على الأقل تحصل Netflix على شيء من الأشخاص الذين يقترضون عادةً حسابات أصدقائهم.

أوضح هاستينغز أنه ستتم إضافة العضويات المدعومة بالإعلانات كمستويات وأن الأعضاء الذين لا يمانعون في دفع رسوم الاشتراك الكاملة لا يجب أن يخضعوا للإعلانات. وقال: “من الواضح أنها تعمل لصالح Hulu ، ديزني تفعل ذلك ، HBO فعلت ذلك. ليس لدينا أدنى شك في أنها تعمل”. أضاف المسؤول التنفيذي أيضًا أن Netflix سيكون مجرد ناشر وأنه لن يتتبع بيانات المستخدم لمطابقة الإعلانات مثل بعض منافسيها.