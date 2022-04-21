تحتوي كاميرا الصور الشخصية لجميع انواع iPhone 14 على ضبط تلقائي للصورة

ذكر Ming-Chi Koo ، وهو محلل معروف لمنتجات Apple ، في توقعاته الأخيرة حول iPhone 14 أن كاميرا الصور الشخصية لجميع طرز iPhone 14 ستحتوي على ضبط تلقائي للصورة. يقال أنه يتم استخدام مستشعر بفتحة f / 1.9 لكاميرا سيلفي. يعد هذا تحسنًا كبيرًا عن iPhone ، والذي يستخدم حتى يومنا هذا تركيزًا ثابتًا لكاميرا الصور الشخصية. تستخدم كاميرا السيلفي في iPhone مستشعرًا بفتحة f / 2.2.

ستستخدم الصور ومكالمات الفيديو وتطبيقات البث هذه الميزة. تسمح العدسة الأوسع بدخول مزيد من الضوء وتكون الصور بجودة أعلى. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الضبط البؤري التلقائي يسمح بمتابعة موضوعات أفضل وأداء اكتشاف العمق بشكل أفضل. ليس لدينا معلومات حتى الآن حول حجم المستشعر المخصص لكاميرا الصور الشخصية ؛ لكن إضافة ضبط تلقائي للصورة إلى كاميرا الصور الشخصية لـ iPhone يحسن جودة الصورة.