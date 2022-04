تعد مساحات تويتر واحدة من أكبر الإضافات إلى النظام الأساسي منذ سنوات. وهي ميزة مستوحاة من تطبيق “Clubhouse” ، وهي تشكل أساسًا كغرف صوتية يديرها مضيف حيث يمكن للآخرين الانضمام إليها للاستماع.

تعمل الشركة منذ ذلك الحين على تحسينها من خلال إضافة ميزات جديدة واختبار عمليات التكامل عبر الأنظمة الأساسية.

أحدثها كانت “Clips” ، وهي ميزة تم طرحها لمستخدمي iOS والتي سمحت للمضيفين بحفظ آخر ثلاثين ثانية من الكلام في “مقطع”.

على الرغم من أنه غير متاح لمستخدمي اندرويد حتى الآن ، فقد وجدنا دليلًا على أن الميزة سيتم طرحها لمستخدمي اندرويد قريبًا.

قد يتمكن مستخدمو اندرويد قريبًا من إنشاء Clips في مساحات تويتر

غالبًا ما يتنبأ تفريغ ملف APK بالميزات التي قد تصل في التحديث المستقبلي للتطبيق ، ولكن من المحتمل ألا تكون أي من الميزات التي نذكرها هنا في إصدار مستقبلي.

هذا لأن هذه الميزات لم يتم تنفيذها حاليًا في البناء المباشر ويمكن للمطورين سحبها في أي وقت في بناء مستقبلي.

يتضمن أحدث إصدار بيتا من تويتر 9.40.0-beta.1 خيوط متعلقة بإنشاء مقاطع على اندرويد.

<string name="confirm_turn_off_button_text">Yes, turn off</string>n <string name="confirm_turn_off_clips_desc">Are you sure you want to turn off clips? If you turn off clips, no one in this Space will be able to make them.</string>n <string name="confirm_turn_off_clips_title">Turn off clips?</string>n <string name="confirm_turn_on_button_text">Yes, turn on</string>n <string name="confirm_turn_on_clips_desc">Are you sure you want to turn on clips? If you turn on clips, anyone in this Space can make and share them.</string>n <string name="confirm_turn_on_clips_title">Turn on clips?</string>

عندما تم طرح الميزة لأول مرة على نظام التشغيل iOS ، تم طرحها فقط لمجموعة اختبار صغيرة. حصل المزيد من المستخدمين على إمكانية الوصول بمرور الوقت ، ويمكن لأي شخص الاستماع إلى مقطع ما بمجرد مشاركته على المخطط الزمني لشخص ما.

لا يوجد حد لعدد المقاطع التي يمكن لأي شخص إنشاؤها من مساحة مسجلة أو حية ، ويقول تويتر إنه يمكن إنشاؤها بواسطة المضيفين والمتحدثين والمستمعين. يمكن للمضيفين تعطيل المقاطع إذا لم يرغبوا في تمكينها.

بالطبع ، كان من المتوقع أن تقوم تويتر في النهاية بنشر هذا لمستخدمي اندرويد. إنها ميزة يتم اختبارها حاليًا ، ولكن لم يكن هناك سبب للاعتقاد بأن الشركة لن تمضي قدمًا في طرحها. بعد كل شيء ، حتى Clubhouse لديه ميزة Clips تم إطلاقها في سبتمبر من العام الماضي.