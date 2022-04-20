تزيد سامسونج من استخدام شريحة Exynos في الهواتف متوسطة المدى ومنخفضة الجودة

تعد سامسونج واحدة من شركات الهاتف المحمول القليلة في العالم التي تنتج أيضًا شرائح للهواتف المحمولة. ومع ذلك ، على عكس أبل ، استخدمت سامسونج شرائح Snapdragon و MediaTek الخاصة بها. يبدو الآن أن سامسونج تقوم بتغيير سياساتها لاستخدام شريحة Exynos بشكل أكبر في هواتفها المتوسطة والمنخفضة المستوى ، ولإطلاق المزيد من الهواتف مع شريحة Exynos.

تشير التقارير الجديدة إلى أن سامسونج تركز أكثر على هواتف سلسلة Galaxy A و Galaxy M. هذا يدل على أن سامسونج تستهدف أسواق البلدان النامية والأسواق الناشئة. في جزء آخر من التقرير ، قيل إن سامسونج تزيد من استخدام رقائق Exynos في الهواتف متوسطة المدى ومنخفضة الجودة.

استخدمت سامسونج مؤخرًا شريحة Exynos 850 في هاتف Galaxy A13 4G. كان هذا الهاتف متقدمًا على السوق الأمريكية لبعض الوقت. من ناحية أخرى ، ظهر هاتف Galaxy A13 5G بشريحة 700 بعد في الأسواق.

يحل Galaxy A13 محل Galaxy A12 ، الذي باع ما يقرب من 51.8 مليون وحدة في عام 2021 ، مما يجعله الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا لهذا العام وأول هاتف ذكي يبيع أكثر من 50 مليون وحدة.

لعب Galaxy A13 المزود بشريحة MediaTek Helio P35 دورًا كبيرًا في زيادة حصة MediaTek في سوق المعالجات المحمولة. يُظهر إطلاق Galaxy A13 4G بشريحة Exynos 850 و A13 5G مع شريحة MediaTek أن سامسونج تخطط لاستخدام شريحة Exynos بشكل أكبر على هواتفها.