مقارنة PlayStation 5 بألعاب الكمبيوتر الشخصي (PC VS PS5)



ربما سيجد الكثير من الناس أنفسهم بين شراء PlayStation 5 أو كمبيوتر ألعاب (PC VS PS5)؟ في هذه المقالة ، نحاول أن نشرح لك مزايا وعيوب كل منها حتى يكون لديك خيار أفضل.

يتميز PlayStation 5 بمعالج قوي من الجيل الثالث ثماني النواة ، بالإضافة إلى رسومات AMD RADEON NAVI المخصصة ، ومحرك أقراص مع محرك الأقراص الثابتة ، وتجربة تخزين لا مثيل لها. يمنحك محرك رسومي 4K BLUE-RAY مع دعم تتبع الحزمة للاعبين القدرة على ممارسة الألعاب بدقة 8K و 120 F PS.

تم إصدار وحدة التحكم لأول مرة في نوفمبر 2020 ، ومع رسومات جذابة وألعاب حصرية ، بالإضافة إلى فئات DualSense ، وهي الجيل الجديد من فئة ألعاب DualShock ولديها القدرة على التخصيص مع أي لاعب ، جعلت اللعبة جذابة للغاية لأي لاعب. من ناحية أخرى ، لا تسمح لك العلبة الضخمة المزودة ببطاقة رسومات G FORCE وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ، جنبًا إلى جنب مع الشاشة المنحنية الكبيرة ، باللعب فحسب ، بل تتمتع أيضًا بمزايا الكمبيوتر المنزلي الرائع. يمكن استخدام مجموعة كبيرة من الألعاب لألعاب الكمبيوتر أيضًا

PS5 VS PC GAMING من حيث القيمة والسعر

يبلغ سعر تجميع جهاز كمبيوتر للألعاب ضعف سعر جهاز PS5 ، أو يزيد قليلاً عن سعر جهاز PlayStation 5. انتبه لهذه الجملة الجيدة! جهاز كمبيوتر يصل إلى PlayStation 5 من حيث معالجة الرسومات وسرعة اللعبة. لكن الحصول على السرعة والرسومات بالقرب من PS5 لن يكلفك غالياً فحسب ، ولكن على أي حال ستُحرم من نظام تتبع الحزمة PlayStation 4K. من ناحية أخرى ، لا توجد أخبار عن ألعاب سوني الحصرية الرائعة والمثيرة على الكمبيوتر.

باستخدام نفس المعلومات القليلة والمحدودة ، يمكنك الحصول على النتيجة النهائية ، ودفع المزيد مقابل ألعاب الكمبيوتر الشخصي يوفر إمكانيات أقل للاعبين والمستخدمين. لا تنس أن هذه مقارنة للاعبين ، وإلا فمن الواضح أنه في الكمبيوتر الشخصي ، إذا تركنا مناقشة اللعبة جانباً ، فهناك إمكانيات وميزات أخرى لا داعي لذكرها هنا ، لأن PlayStation مجرد لعبة. وحدة التحكم.

مقارنة بين أدوات تحكم كمبيوتر الألعاب بوحدات تحكم ps5

تدعم وحدة التحكم الجديدة من سوني عنصري تحكم (لوحة الألعاب) DUAL SHOCK 4 لجهاز PlayStation 4 والجيل الجديد DUALSENSE يتحكم في الجيل الجديد من PS5. بالطبع ، بالنسبة لألعاب PS5 ، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى جيل جديد من وحدات التحكم ، لأن الميزات الخاصة في وحدات التحكم هذه تحتاجها في ألعاب وحدة التحكم هذه.

تشتمل هذه الميزات الإضافية على مشغلات تكيفية ، عند الضغط عليها ، تحاكي المقاومة وتوفر ردود فعل باللمس أفضل. تقول سوني إن هناك حدًا لكيفية استخدام اللاعبين للميزات الجديدة على PS5. بعد عام واحد فقط من إطلاقه ، هناك العشرات من الأمثلة على DualSense التي تقدم تجربة فريدة مقارنة بـ DualShock 4. تقدم Astro’s Playroom ، PS5 ، مقاومة تحفيز تكيفية ومجموعة كاملة من اللمس. Call of Duty Black Ops: Cold War تحاكي مقاومة مشغل السلاح ، بينما تتيح لك Kena: Bridge of Spirits الشعور بسحب القوس ، ثم نصل إلى لوحة المفاتيح والماوس على جهاز الكمبيوتر. وقد زادت سرعة عملهم وغالبًا ما نشعر باستخدامه.

PS5 أو الكمبيوتر الشخصي عندما يتعلق الأمر بالطاقة!

يحتوي PS5 على معالج AMD Zen 2 ثماني النواة مسجّل بسرعة 3.5 جيجاهرتز ووحدة معالجة الرسومات AMD RDNA 2 (10.28 تيرافلوب) التي تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت لأداء ألعاب رائع. كما أن لديها 4K رائعًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية في عناوين مختارة ، وهو أمر رائع ، ومع وجود 8K في الأفق مع تحديثات البرامج الثابتة المستقبلية ، هناك الكثير لنتطلع إليه. لذلك ، إذا اخترت أحد أفضل أجهزة تلفزيون 4K أو شاشات HDMI 2.1 لتتناسب مع PS5 ، فيجب أن تبدو ألعابك مثيرة للإعجاب للغاية وسلسة بشكل لا يصدق. يأتي PS5 أيضًا مزودًا بسعة تخزين داخلية 825 جيجابايت فائقة السرعة ، مع سرعة تحميل مذهلة تبلغ 5.5 جيجابايت / ثانية. في حين أن سعة التخزين 825 جيجابايت جيدة ، إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر ، فيمكنك الحصول على أفضل محركات أقراص M.2 SSD لجهاز PS5 وزيادتها بمقدار 4 تيرابايت إضافي.

عندما يتعلق الأمر بمواصفات الكمبيوتر الشخصي ، فهي قابلة للتبديل ومحدودة بميزانيتك ، وأفضل المعالجات ووحدات معالجة الرسومات تعمل بشكل أفضل من PS5 ، على الرغم من أنها تكلف أكثر. مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكنك الجمع بين استخدام محرك أقراص خارجي قوي ومحرك أقراص الحالة الصلبة الداخلي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك للحصول على سعة كبيرة. يمكن للعديد من أفضل أجهزة الكمبيوتر في اللعبة استخدام أجهزة لا يستطيع PS5 استخدامها ، مثل الشاشات البارزة بزاوية 360 هرتز ، وبطاقات الرسومات المستقلة التي يمكنها ، إذا تم اختيارها بشكل صحيح ، تقديم أداء متساوٍ أو أفضل من PS5. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الماركات التي تدعم تتبع الأشعة على جهاز كمبيوتر أكبر بكثير من وحدات التحكم ، لكن حقيقة أن PS5 يدعم تتبع الحزمة في بعض العناوين لا يزال أمرًا مثيرًا للاهتمام.

مقارنة رسومات الكمبيوتر مع PS5

يستخدم PlayStation 5 رسومات AMD RNDA مع أكثر من 10.28TFLOP من قوة الحوسبة ، ويقدم تنسيق ألعاب 4K عالي الدقة بمعدل 120 إطارًا في الثانية. لكن على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا توجد قيود على اختيار بطاقة رسومات جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وبالطبع لا توجد قيود بخلاف ميزانيتك. ولكن إذا اعتبرنا أن سعر PlayStation يساوي سعر الكمبيوتر الشخصي ، فلن يحصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك على بطاقة رسومات جذابة.

أخيرًا ، بعد مقارنة كمبيوتر الألعاب بجهاز PS5 ، أيهما تختار؟

رسومات سلسة ، وألعاب حصرية فريدة من نوعها ، وجيل تحكم DUALSENSE من الجيل الجديد ، وذاكرة خارجية مريحة ، ومستشعر تتبع الحزمة وميزات جذابة ودعم لألعاب PS4 والعديد من الألعاب الحصرية مثل DEMONS SOULS و GRAN TURISMO 7 و … هي بعض مقدمات PlayStation. سعر معقول (السعر العالمي بالطبع). من ناحية أخرى ، يمكن اعتبار ألعاب الكمبيوتر الشخصي التي تتمتع بقوة معالجة أكبر وإمكانية الترقية السهلة ، ومجموعة كبيرة من الألعاب من العقود الماضية إلى أحدث الألعاب في العالم ، بالإضافة إلى استخدامات لا حصر لها كجهاز كمبيوتر منزلي برسومات عالية. مزايا PC GAMING على PS5.