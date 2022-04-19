مبادئ صيانة بطارية الكمبيوتر المحمول وإطالة عمرها

لا شك أن الكمبيوتر المحمول يجب أن يعتبر من أهم احتياجات المستخدمين في مجال العمل أو الأمور التعليمية ، ولكن هل هناك طريقة خاصة لزيادة عمر بطارية اللاب توب؟ كما تعلم ، يمكن تقليل عمر بطارية الكمبيوتر المحمول لعدة أسباب وبعد فترة زمنية معينة ، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من المشاكل. في هذه المقالة ، سنعلمك كيفية زيادة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول الخاص بك حتى تتمكن من استخدام جهازك الشخصي لسنوات أطول.

ما هو عمر بطارية الكمبيوتر المحمول؟

قد تكون الإجابة على هذا السؤال مثيرة للاهتمام في البداية ؛ عادةً ما يكون عمر بطاريات الليثيوم أيون في أجهزة الكمبيوتر المحمولة عامين أو ثلاثة أعوام ، ولكن يمكنك إطالة عمر جهازك إلى حد كبير باتباع مبادئ عمر البطارية. ستكون النتيجة الدنيا هي الاستخدام الصحيح لبطارية الكمبيوتر المحمول على المدى الطويل ولن تسبب مشاكل على المدى القصير. أيضًا ، ردًا على سؤال بعض المستخدمين حول مقدار الشحن الذي تحمله بطارية الكمبيوتر المحمول ، يجب القول إنها متغيرة وتعتمد على سعة البطارية. يعتمد وقت الاحتفاظ بشحن الكمبيوتر المحمول أيضًا على عدة عوامل أخرى ، والتي سيتم ذكرها أدناه.

هل من الصعب استكشاف أخطاء بطارية الكمبيوتر المحمول؟

قبل محاولة استبدال بطارية الكمبيوتر المحمول أو نقل الجهاز إلى مركز إصلاح معتمد ، نوصيك بمراعاة الطرق التالية وتحديد الحالة المثالية والجيدة للبطارية. في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون الطرق البسيطة التالية هي أكبر استكشاف أخطاء الكمبيوتر المحمول وإصلاحها.

هل بطارية الكمبيوتر المحمول قابلة للاستبدال؟

إذا قمت بتنفيذ جميع الخطوات التالية لزيادة الأداء وتحسين عمر بطارية اللاب توب ، ولكنك لم تحقق أي نتائج ، يمكنك استبدال بطارية اللاب توب. بالطبع في هذا الصدد يجب أن تكون حريصًا على توفير بطارية أصلية وعالية الجودة لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. نوصي بأن تتعلم أولاً كيفية الحفاظ على بطارية الكمبيوتر المحمول قبل شراء جهاز كمبيوتر محمول. كيفية اختبار بطارية الكمبيوتر المحمول لها أيضًا أحكامها وشروطها الخاصة التي سيتم إجراؤها في مراكز الإصلاح المعتمدة.

كم ساعة يجب شحن بطارية الكمبيوتر المحمول؟

كما تعلم ، قد يؤدي التوصيل المطول لبطارية الكمبيوتر المحمول بالشاحن إلى حدوث عطل. من الأفضل شحن بطارية الكمبيوتر المحمول في نطاق 20 إلى 90٪. عندما يصل شحن الجهاز إلى 90٪ افصل الشاحن واستخدمه دون اتصال مباشر بمصدر الطاقة ، وعندما يقترب من 20٪ ننصح بتوصيله بالشاحن.

هل بطارية الكمبيوتر المحمول قابلة للإصلاح؟

نوصيك بالتوقف عن التفكير في إصلاح بطارية الكمبيوتر المحمول. إذا كان لديك عطل في بطارية الكمبيوتر المحمول ، فمن الأفضل البحث عن بديل في أسرع وقت ممكن. تعتبر البطارية من أهم أجزاء الكمبيوتر المحمول ، حيث قد يتسبب إصلاحها في مزيد من التلف للجهاز. لا نستبعد تقنيًا إمكانية إصلاح بطارية الكمبيوتر المحمول ، لكننا لا نوصي بالقيام بذلك تحت أي ظرف من الظروف.

تعليم طرق عمر بطارية الكمبيوتر المحمول

سنقدم لك الآن أفضل الطرق لزيادة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول. إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل تجربة من عمر بطارية الكمبيوتر المحمول ، ففكر في الخطوات التالية.

1: تنظيم القرص الصلب والبيانات

كلما تمكنت من تبسيط محرك الأقراص الثابتة وظروف تخزين البيانات ، زاد عمر بطارية الكمبيوتر المحمول. في الواقع ، قد يؤدي وضع المعلومات الشخصية في محركات أقراص أو مجلدات مختلفة إلى صعوبة وصول الأقراص الثابتة. كلما زادت سرعة عمل محرك الأقراص الثابتة وأجزائه المتحركة ، قل الضغط على البطارية مما سيزيد من عمرها الافتراضي. لا يمكنك فقط تحسين عمر البطارية ليس فقط من خلال تنظيم البيانات ، ولكن أيضًا بإطالة عمر محرك الأقراص الثابتة.

2: تقليل عمليات الخلفية

خطوة أخرى مهمة يمكنك اتخاذها لإطالة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول هي إزالة وإغلاق جميع العمليات النشطة في الخلفية. إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت ، يمكنك إغلاق البرامج غير الضرورية التي تعمل في خلفية Windows. يمكنك أيضًا عرض وإدارة التطبيقات التي تعمل في خلفية Windows من مدير المهام. للقيام بذلك ، انقر بزر الماوس الأيمن على شريط الأدوات في أسفل اليمين وحدد إدارة المهام. لمشاهدة البرامج النشطة ، انقر بزر الماوس الأيمن عليها وحدد إنهاء المهمة. لقد نجحت الآن ببساطة في إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية والتي لا تعتقد أنها ضرورية.

3: إيقاف المهام المجدولة في Windows

من الممكن جدولة فحص مستمر لنظام Windows ، لكن كن على دراية بأن القيام بذلك يمكن أن يؤثر دائمًا على البطارية. إذا لم تكن بحاجة إلى القيام بذلك ، فمن الأفضل تعطيله.

4: افصل الاجهزة الخارجية عن اللاب توب

لاحظ أن الأجهزة المتصلة بجهاز كمبيوتر محمول عبر USB يمكن أن يكون لها تأثير كبير على استهلاك البطارية. يمكن لجميع الأجهزة الخارجية مثل الماوس أو بطاقة الذاكرة أو WiFi أو مكبرات الصوت الخارجية أو Bluetooth أو عناصر أخرى مماثلة أن تزيد من استهلاك الطاقة للكمبيوتر المحمول. يمكنك إزالة كل ما سبق لزيادة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول وأخيرًا إعادة التحقق من النتيجة المرجوة.

5: إفراغ برنامج تشغيل الجهاز

جزء مهم آخر من الكمبيوتر المحمول يمكن أن يكون له تأثير كبير على زيادة استهلاك البطارية. من الممكن أن تكون داخل برنامج تشغيل قرص مضغوط أو قرص DVD ؛ إذا نسيت هذا ، فمن الأفضل أن تعرف أن برنامج التشغيل يستهلك الطاقة ويمكنه استنزاف بطارية الكمبيوتر المحمول في وقت أقصر. نوصي دائمًا بالتحقق من برنامج التشغيل وإزالة أي أقراص مضغوطة أو أقراص DVD.

6: استخدام محرك افتراضي

إذا كنت بحاجة إلى استخدام بيانات القرص المضغوط أو قرص DVD لفترة طويلة ، نوصيك أولاً بنقل البيانات إلى القرص الصلب في شكل ملف صورة ، وأخيراً من برامج مثل Alcohol 120٪ لإنشاء محرك أقراص افتراضي وعرضه الملفات المطلوبة.

7: تقليل سطوع الشاشة

بدون شك يمكن اعتبار شاشة اللاب توب من أهم أجزاء استهلاك البطارية. استخدم مفاتيح الوظائف (FN) على لوحة المفاتيح وحدد خيار التعتيم لضبط سطوع الشاشة وتقليلها قدر الإمكان. من خلال القيام بذلك ، يمكنك تقليل استهلاك بطارية الكمبيوتر المحمول بشكل كبير ، ونتيجة لذلك ، ستزيد من عمر البطارية. نوصي عادةً بتعتيم ضوء الشاشة أثناء مشاهدة فيلم أو أثناء تنزيل الكمبيوتر المحمول ، حتى تتمكن من رؤية تأثير عملك على إطالة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول.

8: كتم الأصوات

يمكنك زيادة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول عن طريق كتم صوت السماعة أو مقاطعة المشغل. عادةً ما تقلل مكبرات الصوت من عمر بطارية الكمبيوتر المحمول. من خلال قطع تشغيل الصوت عندما لا تحتاج إلى ذلك ، يمكنك اتخاذ خطوة مهمة في إطالة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول.

9: قم بإيقاف تشغيل شاشة “شاشة التوقف”

هناك خطوة أخرى يمكنك اتخاذها لتقليل استهلاك بطارية الكمبيوتر المحمول وهي إزالة واقي الشاشة. في الواقع ، يمكنك قطع شاشة التوقف وإزالتها لمنع تشغيل أوضاع مختلفة عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع السكون ، وسيكون لهذا تأثير كبير على زيادة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول. عرض شاشة سوداء يمكن أن تؤدي مقارنة عرض شاشة مليئة بالتصاميم الرسومية إلى استنزاف الكمبيوتر المحمول وتقليل عمر البطارية على المدى الطويل. نوصي بعدم استخدام أي شاشة توقف بعد وضع الكمبيوتر المحمول في وضع السكون.

10: تحقق من إعدادات الطاقة

يمكنك الوصول إلى إعدادات الطاقة المختلفة في قسم خيارات الطاقة. سترى عادةً إعدادات البطارية في الزاوية اليمنى السفلية للكمبيوتر المحمول. يمكنك إدخال الإعدادات المرغوبة وتحقيق التوازن بين ظروف استهلاك الطاقة. بالطبع ، قد يكون القيام بذلك على أجهزة كمبيوتر محمولة مختلفة ، لكن النتيجة ستكون هي نفسها.

11: استخدم وضع السبات بدلاً من وضع السكون

في وضع السكون ، يقوم الكمبيوتر بإيقاف تشغيل القرص الثابت والشاشة ، ولكن تظل الذاكرة نشطة أثناء إبطاء المعالج. يمكن أن يكون لكل هذه العملية تأثير سلبي على تقليل عمر بطارية الكمبيوتر المحمول ، ولكن يمكنك استخدام خيار السبات بدلاً من وضع السكون لحفظ الحالة الحالية للكمبيوتر وإيقاف تشغيله في نفس الوقت. ليس هناك شك في أن القيام بذلك يمكن أن يخلق ظروفًا جيدة للمستخدمين.

12: احصل على أكبر فائدة بأقل تكلفة

يمكن أن يؤدي العمل على عدد كبير من البرامج في نفس الوقت إلى خلق ظروف سيئة للمستخدمين. قلل من استخدام برامج الرسومات المدمجة. نوصيك أيضًا بعدم تنشيط عدد كبير من التطبيقات في نفس الوقت ، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول. عادةً ما يؤدي استخدام عدد كبير من التطبيقات في نفس الوقت إلى فقدان البطارية لطاقة البطارية في أقصر وقت.

13: حافظ على نظافة الكمبيوتر المحمول

عندما تمتلئ فتحات تهوية الكمبيوتر المحمول بالغبار ، يتم توليد المزيد من الحرارة ويمكن أن تقلل من عمر البطارية. تحتاج إلى تنظيف فتحات التهوية بانتظام حتى تتمكن من التحكم في درجة الحرارة. عادةً ما يؤدي الحفاظ على نظافة الكمبيوتر المحمول وصيانته بانتظام إلى منع تراكم الغبار وستشعر بتأثير إطالة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول. من وقت لآخر ، تنصح بأن تأخذ الكمبيوتر المحمول الخاص بك إلى مركز خدمة معتمد حتى يتمكن الغبار من الهروب من خلال الصمامات ، وبالتالي منع ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز ، مما سيزيد بالتأكيد من عمر البطارية.

14: التحكم في درجة الحرارة

هناك طريقة أخرى لزيادة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول وهي التحكم في الحرارة ودرجة الحرارة. يمكنك استخدام السبورة للتحكم في درجة الحرارة ورؤية النتيجة. لا تنس أن التحكم في درجة الحرارة يمكن أن يؤثر على حجم المكونات وكذلك البطارية. ارتفاع درجة الحرارة هو في الواقع قاتل صامت لجهاز الكمبيوتر المحمول وعليك التحكم فيه.

15: تحديث برامج التشغيل

من حين لآخر ، قد يكون الجهاز غير متوازن بسبب نقص تحديثات البرامج وبرامج التشغيل ، مما يؤدي إلى تقليل عمر البطارية. يمكنك التحكم في استهلاك البطارية ولعب دور كبير في زيادة عمر البطارية عن طريق تحديث البرامج باستمرار وتحديث برامج تشغيل الجهاز بانتظام.

16: استخدام محول صحي

تأكد من أن المحول الذي تستخدمه لشحن بطارية الكمبيوتر المحمول يعمل بشكل صحيح. يمكن أن يكون لعدم التوافق بين القوة الكهربائية والطاقة التي يوفرها الشاحن والطاقة التي يتطلبها الكمبيوتر المحمول تأثير سلبي كبير على عمر البطارية. نوصي بشراء الشاحن الرئيسي لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك واستخدامه من مراكز حسنة السمعة لزيادة عمر البطارية. أيضًا ، في حالة تعطل البطارية ، نوصيك بالحصول على بطارية مناسبة لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك من المراكز المعتمدة.

17: قم بإزالة بطارية الكمبيوتر المحمول

إذا كنت لا تنوي استخدام بطارية الكمبيوتر المحمول لفترة طويلة ، فننصحك بضبط الشحن على 40٪ وفصلها عن الكمبيوتر المحمول. من خلال القيام بذلك ، يمكنك زيادة العمر الطبيعي لبطاريات الليثيوم أيون من 2 إلى 3 سنوات إلى عامين وأخيراً 3 سنوات أخرى. بالطبع لا يمكن تقدير مدة بطارية اللابتوب بدقة لكن يمكن القول أن الوضع سيكون أفضل من ذي قبل.

خاتمة

لطالما كان عمر بطارية الكمبيوتر المحمول مهمًا جدًا للمستخدمين ، في حين يمكنهم اتباع بعض النصائح لتهيئة ظروف مستقرة وجيدة لأنفسهم. في هذه المقالة ، حاولنا أن نعلمك أفضل الطرق لزيادة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول حتى تتمكن من التحكم في الموقف.

أسئلة مكررة

هل بطارية الكمبيوتر المحمول تستحق الإصلاح؟ كما ذكرنا ، من الأفضل عدم إصلاح بطارية الكمبيوتر المحمول والتفكير فقط في شراء بطارية جديدة.

هل يمكن لتحديثات برامج التشغيل والبرامج زيادة عمر بطارية الكمبيوتر المحمول؟ نعم؛ يجب اعتبار هذا أحد أهم أسباب تقليل عمر البطارية. يجب إعطاء الأولوية لتحديثات برنامج التشغيل ثم مشاهدة نتيجة زيادة عمر البطارية.