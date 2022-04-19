تسريبات لنموذج iPhone 14 شكل ومظهر الكاميرا الخلفية

انتشرت شائعات كثيرة حول iPhone 14 خلال الأسابيع القليلة الماضية ، والآن المعلومات المسربة الجديدة تتضمن صورة قالب iPhone 14 ، والتي تعرفنا بمظهر هذا الهاتف وخاصة كمية النتوءات الموجودة في الكاميرا الخلفية.

وفقًا لتقرير من موقع Mac Rumors ، فإن أحدث المعلومات التي تم إصدارها حول iPhone 14 تتضمن صورة نموذج iPhone 14. تقدم لنا هذه الصورة حجم وحدة الكاميرا لجميع طرز iPhone الأربعة. تم نشر هذه الصورة على موقع Weibo الصيني. يتم عادةً شحن حافظات iPhone إلى شركات Crisp Party حتى يتمكنوا من إنتاج حافظات واقية لهذه الهواتف.

تُظهر الصورة المنشورة عدم وجود أخبار عن iPhone 14 mini في سلسلة iPhone 14. ومع ذلك ، تشير الشائعات إلى أن Apple ليس لديها خطط لإطلاق طراز صغير أو جهاز iPhone بحجم 5.4 بوصة. والسبب في ذلك هو انخفاض مبيعات iPhone mini في السوق وعدم قبول هذا المنتج. أدت هذه المبيعات المنخفضة إلى قيام شركة Apple باستبدال الطراز Mini بنموذج أكبر. تشمل طرز iPhone 14 الأربعة ما يلي:

آيفون 14 بشاشة 6.1 بوصة

iPhone 14 Pro بشاشة 6.1 بوصة

iPhone 14 Max مع شاشة بحجم 6.7 بوصة

iPhone 14 Pro Max مع شاشة 6.7 بوصة

تُظهر صورة تنسيق iPhone 14 أن وحدة الكاميرا بها نتوء أكثر مقارنة بالموديلات السابقة ؛ لكن تصميم الأجزاء الأخرى من iPhone 14 يبدو مشابهًا تمامًا للسلسلة السابقة. يتمتع iPhone 14 أيضًا بحواف مستديرة وشاشة مسطحة تمامًا. بالطبع ، يبدو أنه لا توجد درجة كبيرة على الشاشة ، وربما نحن على هذا الهاتف.