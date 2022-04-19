تسريبات شكل زر التعديل الذي طال انتظاره في تويتر

زر التعديل على تويتر قادم ، سواء أكان إيلون ماسك اشترى الشركة أم لا – وقد تم توضيح ذلك كثيرًا في إعلان رسمي قبل بضعة أسابيع. على الرغم من أننا حصلنا بالفعل على إعلان تشويقي عن الشكل الذي سيبدو عليه الزر نفسه على نظام iOS ، إلا أننا لم نر كيف سيكون سير العمل بالضبط، أليساندرو بالوزي ونيما أوجي ، الذين كشفوا عن أجزاء من سير العمل في إصدار الويب للشبكة الاجتماعية.

#Twitter is working on the edit button 👀 pic.twitter.com/684nQ5bhnF — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 15, 2022

كما هو موضح في لقطة الشاشة ، كان بالوزي قادرًا على تنشيط محرر مخفي لتغريدة موجودة. يبدو متطابقًا تقريبًا مع محرر التغريدات العادي باستثناء زر صغير. تم استبدال زر “تغريدة” في الركن الأيمن السفلي بالزر “تحديث”. أظهر بالوزي أيضًا الشكل الذي سيبدو عليه زر التعديل في قائمة سياق تغريدة حالية ، حيث يُسمى “تحرير التغريدة”. بينما كان بالوزي قادرًا على سحب الواجهة ، فمن غير المرجح أنه قادر بالفعل على تغيير تغريداته بأثر رجعي حتى الآن.

I recorded a GIF from the upcoming #Twitter's Edit Button! pic.twitter.com/FPIRzzjUAF — Nima Owji (@nima_owji) April 16, 2022

كما أظهر باحث تطبيق آخر ، نيما أوجي ، سير عمل التحرير في تسجيل على الشاشة. عند الضغط على زر التحرير في القائمة ، يتم إرجاعه مرة أخرى إلى محرر التغريدات ، مع عرض النص المباشر الحالي وقابل للتعديل.

حتى الآن ، نعلم أن زر التعديل سيكون متاحًا فقط لمشتركي Twitter Blue في البداية. كما شارك جاي سوليفان ، رئيس المنتج الاستهلاكي في تويتر ، أن الشركة لا تزال تسعى للحصول على مدخلات حول كيفية عمل زر التحرير بشكل أفضل مع النظام الأساسي. من المحتمل أنه سيكون هناك شكل من أشكال القيود على التعديلات ، مثل الحدود الزمنية والسجلات ، وقد تفقد التغريدات المعدلة جميع إبداءات الإعجاب وإعادة تغريدها قبل تغييرها.