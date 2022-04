تسريبات شكل زر التعديل الذي طال انتظاره في تويتر

زر التعديل على تويتر قادم ، سواء أكان إيلون ماسك اشترى الشركة أم لا – وقد تم توضيح ذلك كثيرًا في إعلان رسمي قبل بضعة أسابيع. على الرغم من أننا حصلنا بالفعل على إعلان تشويقي عن الشكل الذي سيبدو عليه الزر نفسه على نظام iOS ، إلا أننا لم نر كيف سيكون سير العمل بالضبط، أليساندرو بالوزي ونيما أوجي ، الذين كشفوا عن أجزاء من سير العمل في إصدار الويب للشبكة الاجتماعية.

#Twitter is working on the edit button 👀 pic.twitter.com/684nQ5bhnF

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 15, 2022