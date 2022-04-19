بدأ إنتاج قلم S Pen لجهاز Galaxy Z Fold 4

ستطلق سامسونج طرازات جديدة من هواتفها في غضون بضعة أشهر. الهواتف التي ستكون Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4. من المحتمل أن نشهد طرح هذه الهواتف في أغسطس. تم الإبلاغ منذ عدة أشهر أن Galaxy Z Fold 4 يدعم قلم S Pen. الآن ، ظهرت معلومات جديدة تفيد بأن سامسونج بدأت في إنتاج قلم S Pen لجهاز Galaxy Z Fold 4.

تشير التوقعات إلى أن Galaxy Z Fold 4 سيكون أول هاتف في السوق يحتوي على قلم مخصص. كما تم الكشف عن بدء إنتاج قلم S Pen لجهاز Galaxy Z Fold 4 في بعض الدول الأوروبية والآسيوية.

دعم Galaxy Z Fold 3 ، الذي ظهر في السوق العام الماضي ، القلم ، لكن لم يكن لديه حامل قلم مخصص. بالطبع ، فقط أقلام S Pen Pro و S Pen Fold Edition تعمل مع هذا الهاتف ، وقلم S Pen العادي لم يكن متوافقًا مع شاشة هذا الهاتف. ما زلنا لا نعرف ما إذا كان Zoldfold 4 يدعم القلم العادي.

أشارت التقارير السابقة إلى أن Galaxy Z Fold 4 يستخدم مفصلة واحدة فقط لجعل الجهاز أكثر جمالا وأكثر متانة. يقال أيضًا أن هذا الهاتف سيحتوي على كاميرات أفضل. من الممكن أيضًا أن يتم إطلاق ZFold 4 بشريحة Snapdragon 8 من الجيل الأول.