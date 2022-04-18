لوحة مفاتيح سامسونج تحصل على تحديث للتقليل من معدل الأخطاء المطبعية وتحسين الحافظة والمزيد

حصلت لوحة مفاتيح سامسونج على تحديث جديد ذات الإصدار 5.4.70.25. بحجم يقارب 80 ميغا بايت ويجلب عددًا قليلاً من التحسينات والاضافات.

عدد أقل من الأخطاء الإملائية وحافظة أفضل والمزيد

تعد ميزة اقتراح تصحيح النص، التي قدمتها سامسونج مع One UI 4.0 ، “أكثر ذكاءً”. يمكن الآن تمكينه أو تعطيله لكل تطبيق.

حيث جعلت سامسونج واجهة المستخدم أكثر تنسيقا عبر مختلف البلدان، ولكن يمكنك العودة إلى التنسيق السابق من خلال الوصول إلى “تخطيط المفاتيح والحروف الخاصة” في إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج.

وباستخدام ملاحظات المستخدمين ، قامت سامسونج بتحسين لوحة المفاتيح الخاصة بها للحصول على معدل أخطاء مطبعي أقل عند قيام المستخدمين بكتابة نصوص معينة.

وأخيرًا ، يجلب تحديث لوحة مفاتيح سامسونج الجديد هذا مجموعة من إصلاحات الأخطاء والتحسينات الأخرى لميزة الحافظة. حيث تمت معالجة الخطأ الذي كان يتسبب في تعطل ملاحظات سامسونج عند استخدام ميزة اللصق.