لن تحتوي سيارات تسلا بعد الآن شاحنًا للهاتف المحمول مع المركبات الجديدة

توقفت تسلا عن اضافة Mobile Connector – شاحن للهاتف المجانية مع طلبات السيارات الجديدة. والذي أكده لاحقًا الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

حيث أكد إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، في سلسلة من التغريدات ، أن تسلا توقفت عن تضمين موصل الهاتف المحمول الخاص بها مع مشتريات السيارات الجديدة ، وستبيع بدلاً من ذلك حزمة Gen 2 (المستوى 1) بشكل منفصل بسعر أقل 200 دولار. تأتي حزمة الموصل المحمول مع محول يسمح للسائقين بشحن سياراتهم من منفذ منزلي قياسي بجهد 110 فولت ، مع توفر محولات أخرى للشراء بشكل منفصل.

Usage statistics were super low, so seemed wasteful. On the (minor) plus side, we will be including more plug adapters with the mobile connector kit.

— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022