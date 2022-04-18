سوق برامج البث المباشر يتخطى عتبة المليار دولار أمريكي في عام 2023

أكد تقرير آفاق الترفيه والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020- 2024 الصادر عن مؤسسة برايس ووترهاوس موبرز أن أزمة كوفيد-19 ساهمت في تسريع وتيرة التحول نحو أسلوب الحياة الرقمية، مع توجّه الجمهور اليوم نحو المحتوى عند الطلب، بما في ذلك ألعاب الفيديو وخدمة البث الرقمي والموسيقى والبودكاست، ولكن يبرز جانب آخر لذلك التحول، وهو سوق البث المباشر التي تجمع بين الترفيه ووسائل الإعلام الرقمية.

وسلط تقرير آخر الضوء على هذا التوجه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث توقع وصول قيمة سوق برامج البث المباشر إلى مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تنامي استخدام الأجهزة الذكية وإمكانية الوصول إلى إنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء المنطقة.

ووصلت قيمة سوق الترفيه والإعلام في الشرق الأوسط في عام 2020 إلى 30,349.4 مليون دولار أمريكي، مع توقعات بوصولها إلى 47,029.82 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب 7.4% بين عامي 2021 و2026.

ويُعد تطبيق حكونا خير مثال على ذلك، حيث سارعت الشركة إلى الاستفادة من هذا التوجه المتنامي وتزويد عملائها بمنصة متميزة للبث المباشر إلى جانب برنامج قوي للتواصل. وتساهم حكونا لايف، خدمة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، في تحسين التواصل الفوري بين الجهة المضيفة والعديد من الضيوف، حيث تتيح الخدمة لأربعة أشخاص كحد أقصى في الوقت نفسه إمكانية المشاركة في بث مباشر ودون حدوث تأخير في البث، بفضل ميزة وضع الضيف وتقنية التواصل في الوقت الحقيقي عبر الويب (التواصل الفائق في الوقت الحقيقي).

وتوسع حكونا لايف إمكانيات التواصل، حيث تسمح للمشاهدين بالانضمام للمضيّفين لإجراء محادثات مباشرة، ما يمنح المستخدمين فرصة التعبير عن أنفسهم وسط أجواء آمنة ومسلية مع الاستمتاع بمزايا التفاعل المباشر مع باقي المستخدمين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال اهن سانج ايل، الرئيس التنفيذي لمنصة هايبر كونكت: “حقق حكونا نجاحاً غير مسبوق منذ إطلاقه، حيث تم تنزيله ملايين المرات. ويُعد غالبية المستخدمين من جيل الألفية وجيل زد، الذين يفضلون التفاعل على الإنترنت، وهو توجّه تسارع بقوة بعد أزمة كوفيد-19 دون أي مؤشرات على تراجعه حتى اليوم. ويدعم تطبيق حكونا أكثر من 20 لغة ويتوفر اليوم في 50 منطقة ودولة في مختلف أنحاء العالم. كما نسعى إلى توسيع حضورنا ودخول دول جديدة خلال الأشهر القادمة

ويقدم حكونا أيضاً مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة مضيفي البث على توفير تجارب ممتعة لضيوفهم وجمهورهم، بما في ذلك المسابقات والألعاب البسيطة واستطلاعات الرأي والدردشة وغيرها الكثير، مما يوفر تجربة تفاعلية متميزة خلال البث المباشر. ويمكن للمضيفين القيام بالبث باستخدام شخصية رمزية قائمة على تقنية الواقع المعزز بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المنصة.

وينمح تطبيق حكونا المبتكر ميزات متعددة للمستخدمين في السعودية من خلال عرض مهاراتهم مواهبهم بواسطة تقنية البث المباشر مع تعزيز قيم التواصل الاجتماعي بين فئات الشباب بالمملكة، فضلاً عن النظر نظامه المكافئ للمضيفين للفوز بجوائز وأموال عبره، ويوفر أيضاً البيئة المشجعة للمستخدمين العرب الجدد الذين يدعمونه ويستفيدون من هذه التطبيق الذي أحدث ثورة تقنية ونمط تواصل اجتماعي ذات انتشار محلي وعالمي واسع النطاق.

وحصد تطبيق حكونا المرتبة الثانية في قائمة متجر آبل ستور من التطبيقات الأعلى تنزيلاً ضمن فئة الترفيه على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الخامسة في متجر جوجل بلاي ضمن فئة الترفيه على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الثانية في متجري جوجل بلاي وآبل ستور في الإمارات بفئة الإيرادات للنصف الثاني من عام 2020. كما حلّ تطبيق حكونا في قائمة أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي لعام 2019، وحافظ على موقعه في المرتبة الثانية في كوريا الجنوبية بوصفه أحد أفضل التطبيقات التي اختارها المستهلكون في الربع الثالث من عام 2020.

ويمكن للشركات الأخرى استقاء دروس عديدة من استراتيجيات تطبيق حكونا وفريقه، وأهمها أن التطبيق يواصل توفير تجارب افتراضية تواكب متطلبات الجمهور المحلي ويستفيد بشكل كبير من تجربته التفاعلية المباشرة المبتكرة والتعاونية.