تسريب مواصفات الهاتف المرتقب Realme Q5

نتوقع طرح سلسلة Realme Q5 من الهواتف المحمولة في 21 أبريل ؛ ولكن هناك الكثير من الشائعات حول هذه الهواتف ، وكلما اقتربنا من وقت الإصدار ، يتم تسريب المزيد من المعلومات. بالطبع ، لا نعرف حتى الآن عدد طرازات هاتف Realme Q5 التي ستطرح في السوق ، ولكن بالتأكيد سيكون لها طراز عادي أو طراز Pro. اليوم ، تم إدراج مواصفات هاتف Q5 الحقيقي في مواقع TENNA و 3C في الصين.

هاتف Realme Q5 معروف برقم الموديل RMX3478 وهو مصنوع بأبعاد 164.3 × 75.6 × 8.5 ملم. وزن هذا الهاتف 195 جرام. وبحسب المعلومات المنشورة ، سيتوفر هذا الهاتف بألوان الأسود والأزرق. سيحتوي هذا المنتج الجديد على شاشة بحجم 6.59 بوصة بدقة Full HD + أو 1080 × 2412 بكسل. تم تحديد أن نوع الشاشة سيكون أيضًا LCD. تم تجهيز هاتف Realme Q5 ببطارية 5000 مللي أمبير وستكون تقنية الشحن السريع 65 واط.

ذكر موقع TENNA أيضًا الشريحة الموجودة في هاتف Realme Q5. حيث سيختدم شريحة ثمانية بتردد 2.2 جيجا هرتز. من المحتمل أن تكون هذه شريحة Snapdragon 695 5G. سيكون هذا الهاتف الذكي متاحًا في طرز ذات 6 و 8 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، سيكون مقدار الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجا بايت. ويحتوي على تلاثة كميرات خلفية. تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر 50 ميجا بكسل ، وبجانبها كاميرتان بدقة 2 ميجا بكسل تستخدمان لاكتشاف العمق وتصوير الماكرو. تستخدم كاميرا السيلفي الخاصة بهاتف Realme Q5 مستشعرًا بدقة 16 ميجابكسل.

تم تجهيز هاتف Realme Q5 بمقبس إخراج صوتي مقاس 3.5 مم ومستشعر بصمة الإصبع مدمج مع زر الطاقة. يأتي هذا الهاتف بنظام Android 12 وواجهة مستخدم UI 3.0. اما عن سعر هذا الهاتف حتى الآن غير واضح.