تسريبات جديدة حول شريحة Apple M2

ذكر مارك غورمان ، الذي ينشر دائمًا معلومات مثيرة للاهتمام حول منتجات أبل ، اليوم بعض المعلومات الجديدة حول شريحة Apple M2. وفقًا لـ غورمان ، فإن شريحة M2 من أبل متاحة حاليًا لشركات Crisp Party حتى يتمكنوا من اختبار تطبيقاتهم عليها. بعد المعلومات الجديدة من شريحة Apple M2 ، يُذكر أنه سيتم وضع هذه الشريحة على منتجات مثل MacBook Air الجديد والعديد من طرازات MacBook Pro و Mac Mini الجديد و Mac Pro.

يُقال أنه سيتم إطلاق MacBook Air الجديد بالإصدار القياسي من شريحة M2 ، والتي تستخدم معالجًا ثماني النواة و 10 أنوية GPU. في معلومة أخرى جديدة من شريحة Apple M2 ، ذكر غورمان أن الطراز الأساسي لجهاز MacBook Pro ، الذي لم يُعرف حجم شاشته بعد ، سيتم إطلاقه بنفس شريحة MacBook Air الجديدة.

ستلائم رقائق M2 Pro و M2 Max أيضًا الجيل الجديد من أجهزة MacBooks مقاس 14 و 16 بوصة. تستخدم شريحة M2 Max معالج 12 نواة و 38 نواة GPU.

تعمل أبل أيضًا على جهاز Mac mini ، ومن المرجح أن يتم إطلاقه باستخدام شريحة M2 Pro. سيتوفر جهاز Mac Pro الجديد أيضًا مع شريحة M2 Max. من المحتمل أن يكون هناك نموذج أكثر قوة من شريحة M2 Max قيد الإنشاء يسمى M2 Ultra أو M2 Extreme ، والذي سيحل محل شريحة M1 Ultra.

ستستضيف أبل مؤتمر WWDC 2022 في يونيو. من الممكن أن نواجه في هذا الحدث معلومات جديدة من شريحة M2.