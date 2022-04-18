تتوسع YouTube Short رسميًا لتشمل الأجهزة اللوحية والويب ، وخيارات محتوى جديدة أيضًا

نظرًا لأن تيك توك سيطرت على الإنترنت ، فقد سارعت منصات أخرى إلى الاستفادة من اتجاه الفيديو القصير. لقد فعل انستغرام ذلك باستخدام Reels ، وكان يوتيوب يفعل ذلك باستخدام شورتات. الآن ، تتوسع YouTube Short – الفيديوهات القصيرة مرة أخرى ، هذه المرة على الويب والأجهزة اللوحية.

سيتم طرح الأفلام القصيرة على يوتيوب خلال “الأسابيع المقبلة” ، وستبدأ في الظهور على الويب وعلى تطبيقات يوتيوب للأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي التشغيل Android و iOS. حتى الآن ، لا تتوفر يوتيوب شورتات إلا على الهواتف الذكية. كما أن الافتقار إلى دعم الأجهزة اللوحية يعني أيضًا ، في كثير من الحالات ، أن الأجهزة القابلة للطي مثل سلسلة Galaxy Z Fold لا يمكنها الوصول إلى الشورتات أيضًا. يقول موقع يوتيوب أن علامة تبويب “شورتات” جديدة ستظهر عبر الويب والأجهزة اللوحية مع بدء تشغيل الميزة.

من ناحية المنشئ ، تضيف YouTube Short أيضًا دعمًا لمنشئي المحتوى لتقسيم المحتوى من مقاطع الفيديو الطويلة. يمكن استخدام مقاطع الفيديو التي تتراوح مدتها من ثانية واحدة إلى خمس ثوانٍ ، على مقاطع الفيديو المؤهلة ، في الأفلام القصيرة في كلٍ من أشكال الفيديو والصوت. عند استخدام مقطع. يمكن لمنشئي المحتوى اختيار استبعاد مقاطع الفيديو الخاصة بهم من هذه الميزة ، ولن يكون أي شيء يتم تعيينه على “خاص” أو يتم تسجيله مع مطالبة بحقوق الطبع والنشر مؤهلاً. لدى قوقل المزيد من التفاصيل على صفحة الدعم.

يقول موقع يوتيوب أن خيارات الربط الجديدة هذه ستكون متاحة على iOS في “الأسابيع المقبلة” ، ولكنها لن تظهر لأول مرة على Android إلا في وقت ما “في وقت لاحق من هذا العام”.