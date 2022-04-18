تبحث مايكروسوفت على طريقة لعرض الإعلانات في ألعاب Free to Play

وفقًا للتقارير المنشورة ، تبحث مايكروسوفت عن طريقة لعرض الإعلانات في الألعاب المجانية. ومع ذلك ، يذكر التقرير أن مايكروسوفت لا تنوي مشاركة عائدات المطورين ، ولكنها تريد زيادة الإيرادات من هذه الألعاب لنفسها وللمطورين.

يقول التقرير إن مايكروسوفت تدرك تمامًا أن إضافة إعلانات إلى الألعاب المجانية يمكن أن تؤدي إلى رد فعل سلبي من اللاعبين. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الدفع داخل التطبيق و “المعاملات الدقيقة” يجلبان الكثير من العائدات للمطورين ، والآن يمكن أن يكون لإضافة الإعلانات إلى هذه الألعاب تأثير سلبي.

يقال إن مايكروسوفت تطور ببطء متجرًا شخصيًا حيث لا يمكن إلا لعدد قليل من العلامات التجارية عرض إعلاناتها داخل اللعبة. ليس من المفترض أن تؤثر هذه الإعلانات على طريقة اللعب في الألعاب. وبحسب المعلومات المنشورة في المرحلة الأولى ، فإن هذه الإعلانات ستشمل تغيير اللوحات الإعلانية في ألعاب القيادة. لم يتضح بعد ما إذا كانت طرق الإعلان الأخرى على جدول الأعمال.

في الواقع ، تجدر الإشارة إلى أن عرض الإعلانات في الألعاب ليس بالأمر الجديد. في عام 2008 ، استخدم باراك أوباما بيرنوست بارادايس لحملته الانتخابية للرئاسة.

في حين أن الإعلانات أقل شيوعًا في ألعاب الحركة ، فإن الإعلانات أكثر شيوعًا في ألعاب القيادة الخفيفة والألعاب الرياضية ؛ لأنه تم استخدام العديد من اللوحات الإعلانية في بيئة اللعبة.

حاليًا ، سلسلة ألعاب NBA2K هي إحدى الألعاب التي ستشاهد فيها عروض ترويجية للمنتج. حتى هذه الإعلانات سيتم تحديثها خلال الموسم وسيتم عرض إعلانات جديدة.