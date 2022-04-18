إليك نظرة أولية على واجهة تطبيق “المحفظة” القادمة لـ Google Pay

شارك Bill Ready من قوقل خططًا لجعل Google Pay “محفظة رقمية أكثر شمولاً” مع دعم التذاكر الرقمية وتذاكر الطيران وجوازات السفر والمزيد. على الرغم من أن قوقل لم تشارك أي معلومات رسمية حول هذا التغيير، إلا أنه يمكننا الآن الوصول إلى لقطات شاشة لما يمكن أن يكون واجهة محفظة Google Pay الجديدة.

تكشف لقطات الشاشة عن واجهة Wallet جديدة ضمن خدمة Google Play ، والتي ستتيح لك الوصول إلى جميع بطاقاتك الرقمية. وتشمل هذه بطاقات الدفع وبطاقات الهدايا وبطاقات المواصلات. تعطينا لقطات الشاشة أيضًا نظرة على شعار محفظة جديد بألوان قوقل قد يحل محل شعار Google Pay الحالي.

Here's a look at what could be the new "Wallet" interface within Google Play Services. Seems Google Pay is still the branding for contactless payments, but the interface for all your digital cards may be branded as Wallet (back to square one, eh?) pic.twitter.com/ezn3iPMDZa — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 18, 2022

علاوة على ذلك ، تكشف لقطات الشاشة أنه سيتعين على المستخدمين إعداد قفل الشاشة ، وتعيين Google Pay باعتباره تطبيق المدفوعات الافتراضي ، وتشغيل NFC لإعداد مدفوعات بدون تلامس. ستدعم واجهة المحفظة المحدثة أيضًا ميزة ذكية تضيف تلقائيًا تصاريح من Gmail إلى المحفظة. علاوة على ذلك ، ستتضمن الميزة خيار مراجعة الشراء لمساعدة المستخدمين على رؤية تفاصيل المعاملة بعد إجراء عملية شراء وخيارًا لتلقي إشعارات حول أحدث العروض على التصاريح المتاحة.

More screenshots, including a peek at the new Wallet icon. pic.twitter.com/zmHcRs915B — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 18, 2022

واجهة المحفظة الموضحة في لقطات الشاشة أعلاه ليست مباشرة في الوقت الحالي. لم تعلن قوقل أي معلومات رسمية حول واجهة المستخدم المحدثة حتى الآن ، لكننا نتوقع أن تصدر الشركة إعلانًا بمجرد أن تصبح جاهزة. لاحظ أن قوقل قد تُجري بعض التغييرات على الواجهة قبل الطرح النهائي ، لذلك قد لا تبدو واجهة مستخدم المحفظة هي نفسها الموضحة في لقطات الشاشة أعلاه.