تيليجرام يحصل على تحديث تخصيص أصوات الإشعارات وثورة البوتات وغير ذلك الكثير



يُقدّم تحديث اليوم تعيين نغمات إشعارات من صنعك، ضبط فترات زمنية مخصصة لكتم المحادثات أو للحذف التلقائي للرسائل، البوتات الفائقة والتي تستطيع جلب صفحة أي موقع، تحسين تحويل الرسائل مع المحافظة على الردود وغير ذلك الكثير.

تخصيص أصوات الإشعارات

يمكنك الآن تحويل أي صوت إلى نغمة إشعار أو إنشاء نغمات من الموسيقى المفضلة عندك، أو حتى من أصوات مضحكة مثل مواء القطط. يمكن حفظ النغمات بالضغط على أي ملف صوتي قصير أو رسالة صوتية قصيرة في المحادثات لإضافة الصوت مباشرة إلى قائمة نغمات الإشعارات، ومن ثَم تعيينها لأية محادثة.

نغمات تيليجرام متزامنة سحابيًا و مجانية تمامًا كما ينبغي دائمًا أن تكون.

يمكنك الوصول إلى نغماتك على جميع أجهزتك عبر الإعدادات > الإشعارات والأصوات. يمكنك هناك أيضًا إضافة نغمات جديدة وتعيين أصوات للمحادثات الفردية أو للمجموعات.

تدعم النغمات الملفات والرسائل الصوتية حتى حجم 300 كيلوبايت. يمكنك تجربة بعض النماذج التي صنعها فريقنا -وحيواناتهم الأليفة- على قناة: Notification Sounds.

فترات كتم الصوت المخصصة

منذ عدة سنواتٍ ومستخدمو تيليجرام يستطيعون كتم أصوات المحادثات مؤقتًا لأخذ استراحةٍ من الإشعارات؛ مثلًا: لمدة ٨ ساعات أو يومين. الآن يمكنك أيضًا إيقاف الإشعارات مؤقتًا لمدة محددة من اختيارك؛ مثلًا: خلال فترة قيلولة منتصف النهار، أو الإجازة المطوّلة.

تحتوي كل محادثةٍ على قائمةٍ مبسطة لتعديل التنبيهات مثل: تعطيل الصوت لتلقي إشعاراتٍ صامتة، أو كتم الصوت لإيقاف الإشعارات تمامًا.

على أندرويد اضغط على «الإشعارات» على صفحة معلومات المحادثة أو Menu Android > كتم في أعلى رأس المحادثة. وعلى iOS بالضغط على «كتم» على صفحة معلومات المحادثة.

قائمة جديدة للحذف التلقائي في الملفات الشخصية

يمكن تفعيل الحذف التلقائي في أي محادثة؛ لجعل المحادثة أكثر سِريّة أو أقل فوضوية. يستغرق الأمر الآن خطواتٍ أقل لتفعيل إعدادات مؤقت مرنة مثل يومين أو ٣ أسابيع و ٤ أشهر وغير ذلك.

يمكن تفعيل الحذف التلقائي من Menu Android أو Menu iOS على صفحة معلومات المحادثة.

الردود في الرسائل المحوّلة

كان تيليجرام أول تطبيق يجعل الردود سهلةً وعمليةً في التنقل (٢٠١٥). بالسحب إلى اليسار على أي رسالةٍ للردّ عليها. يتضمن ردك معاينةً صغيرةً يمْكنك النقر عليها للانتقال فورًا إلى الرسالة الأصلية.

الآن يتم تضمين معاينات الردود هذه عند تحويل الرسائل إلى المحادثات الأخرى؛ ليتمكن أي شخصٍ من رؤية كامل السياق لرسائلك الساخرة.

يمكنك دائمًا إخفاء اسم المرسل أو أوصاف الوسائط عند رغبتك في تحويل أي رسالةٍ بشكل مجهول.

ثورة البوتات

منذ ٢٠١٥ استخدم الملايين من الناس البوتات لتحويل الملفات، التسوق عبر الإنترنت أو حتى دفع الضرائب. تدعم بوتات تيليجرام بالفعل تسجيل الدخول السلس، إدارة [المدفوعات عبر ١٥ مزود دفع (*Google Pay* و Apple Pay غير مشمولين)، وجمع التقييمات، وتقديم إشعاراتٍ مخصصة للمستخدمين، وغير ذلك الكثير.

اليوم نُضيف بعدًا جديدًا بالكامل يمنح مطوري البوتات الأدوات اللازمة لإنشاء واجهاتٍ مرنة بلا حدود بلغة Javascript لغة البرمجة الأكثر شعبيةً في العالم. مع هذه الإضافة يمكن لبوتات تيليجرام أن تحل تمامًا محل أي موقع ويب.

للحصول على فكرة عما يمكن توقعه من بوتات تيليجرام التابعة لأطراف خارجية؛ يمكنك طلب الوجبات السريعة الخيالية باستخدام هذا البوت المثال: @DurgerKingBot.

نرحب بالمطورين للاطلاع على مستندات واجهة برمجة تطبيقات البوت والسماح لخيالهم بالانطلاق.

يمكن برمجة هذه الواجهات لتتناسب في الوقت نفسه مع نمط تطبيق المستخدم وضبط الألوان تلقائيًا. على سبيل المثال عند التبديل بين الوضع النهاري والليلي أو إعداد أنماط مخصصة.

إعداد إشراف البوتات على الفور

يمكن لبوتات تيليجرام أيضًا التعامل مع المهام الصغيرة مثل: إدارة المحادثة عن طريق إضافة ميزات أخرى لها، أو إتمام العمليات تلقائيًا، أو مساعدة المشرفين. الآن يستطيع المستخدمون إضافة بوتات إلى مجموعاتهم أو قنواتهم مباشرة من صفحة معلومات البوت و إعطاءها الصلاحيات المناسبة.

يمكن إضافة البوتات إلى القنوات كمشرفين فقط، في حين يمكن إضافتها إلى المجموعات كأعضاء أو مشرفين على حدٍ سواء.

تحسين ترجمة الرسائل على iOS

تم تحسين ميزة الترجمة داخل التطبيق لأجهزة iOS لتدعم ترجمة أفضل للعديد من اللغات مثل الأوكرانية. الآن يمكن ترجمة نفس اللغات التي على تطبيقنا للأندرويد.

يمكن تفعيل الترجمة في الإعدادات > اللغة لإضافة زر ترجمة مخصص إلى قائمة الرسالة يظهر عند تحديد أي رسالة. يمكنكم أيضا استبعاد اللغات التي تتحدثونها بطلاقة والذي سيُخفي زر الترجمة** لتلك الرسائل.

تحسين (صورة داخل صورة) على أندرويد

يمكن مشاهدة أي فيديو على تطبيقات تيليجرام للجوال بإطار صورة داخل صورة؛ وبالتالي إمكانية الاستمرار في الدردشة أثناء مشاهدك لبثٍ مباشر. يضيف هذا التحديث تحسيناتٍ إلى نافذة المُشغّل على أندرويد مثل؛ قرصةٍ على النافذة لتصغير حجمها ، ونقرةٍ فوق X لإغلاقها بسرعة والاستمتاع بالتصميم الدائري الجديد.

تعمل مقاطع الفيديو بإطار (صورة داخل صورة) في تطبيقات تيليجرام على كل المنصات بما في ذلك iOS، macOS تيليجرام سطح المكتب.

تأثيرات متحركة جديدة

تمتلك شاشة تغيير رقم الهاتف في الإعدادات مظهرًا جديدًا مع بطة متحركة لإرشادك خلال قيامك بتغيير الرقم. تغيير رقم هاتف حسابك يحدّث الرقم الذي سنُرسل إليه رموز تسجيل الدخول في المستقبل. ستبقى جميع المحادثات والوسائط والإعدادات الأخرى تمامًا كما هي.

المحافظة على رقم هاتفك محدثًا على تيايجرام أمرٌ ضروري؛ لتلقي رموز تسجيل الدخول، والوصول إلى حسابك. يمكنك تغييره بسلاسةٍ عن طريق النقر على رقم هاتفك في الإعدادات.

المزيد من الرموز التعبيرية المتحركة

في حال بحثك عن طعامٍ يتحرك؛ ما عليك سوى إرسال رسالةٍ تحتوي على رمز تعبيري بمفرده للحصول على أحدها في المحادثات