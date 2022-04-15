iOS 16: إليك كل ما نعرفه حتى الآن وموعد الإطلاق الرسمى

بعد رؤية إصدارات iOS 15 وسلسلة iPhone 13، نحن في خضم التحديثات التي تعمل ببطء على تحسين الميزات التي نراها منذ يونيو ، بما في ذلك iOS 15.2 و iOS 15.4 الذي تم إصداره مؤخرًا والذي جلب FaceID أثناء ارتداء قناع (الكمامة) ، جنبًا إلى جنب مع Universal Control.

هذا لا يمنعنا من التفكير فيما يمكن أن يكون في الإصدار القادم من iOS ، ومع ذلك ، والذي نتوقع أن يطلق عليه iOS 16 في WWDC 2022.

جلب كل إصدار من إصدارات iOS ميزة رئيسية، سواء كانت تلك الأدوات أو الوضع المظلم. لكن لا يزال بإمكان iOS الاستفادة من بعض التحسينات الجديدة لتحسين إدارة كيفية استخدامك لجهاز iPhone كل يوم.

شائعات حول تاريخ إصدار iOS 16

اتبعت أبل الجدول الزمني التقليدي للإعلان عن آخر تحديث لنظام iOS في يونيو في WWDC ، متبوعًا بإصدار في سبتمبر تقريبًا.

لن يكون من المبالغة توقع نظام iOS 15.5 بحلول الوقت الذي نرى فيه iOS 16 ، مع ميزات أكثر أهمية لكل من iPhone و iPad.

يدعم نظام التشغيل iOS 16 أجهزة iPhone

تحاول أبل دعم مجموعة متنوعة من طرازات iPhone في كل إصدار iOS جديد. يدعم iOS 15 iPhone 6S كحد أدنى ، والذي تم إصداره في عام 2015.

يشير تسريب إلى أن iPhone 6S (إلى جانب iPhone 6S Plus و iPhone SE الأصلي) لن يحصل على نظام التشغيل iOS 16 ، لكن كل شيء بدءًا من iPhone 7 وما بعده سيحصل.

من المؤكد أنه لن يكون ممتدًا لتوقع دعم iOS 16 لسلسلة iPhone 7 على الأقل ، ولكن مع بعض الميزات التي من المحتمل أن تتراجع ، ويرجع ذلك أساسًا إلى قيود الأجهزة في الكاميرا ، أو الشريحة داخل بعض اصدارات iPhone.

يأتي كل إصدار من إصدارات iOS مع ميزة رئيسية ، ولكن أيضًا مع مجموعة من التحسينات الطفيفة في جميع المجالات. إذا كان لا يزال لديك iPhone 8 على سبيل المثال ، فيمكنك جني فوائد بعض الميزات الصغيرة في iOS 16.

اخبار وتسريبات

بصرف النظر عن تاريخ الإصدار وتفاصيل التوافق أعلاه ، فإن الشيء الوحيد الذي سمعناه حقًا عن iOS 16 حتى الآن هو أنه قد يحتوي على أدوات تفاعلية كبيرة.

يبدو أنه يشار إليها داخليًا باسم “InfoShack” ، ويمكنك أن ترى كيف يمكن أن تبدو في الصورة أدناه. كانت تحتوي بشكل أساسي على عناصر واجهة مستخدم متعددة أصغر ، من جميع الأنماط المختلفة.

🔴EXCLUSIVE: iOS 16.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.

Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 26, 2022

تُظهر هذه الصورة أيضًا رموزًا معاد تصميمها ، لذلك قد نرى ذلك في نظام التشغيل iOS 16 أيضًا. ومع ذلك ، فإن رمز جهاز التحكم عن بُعد في Apple TV مشكوك فيه ، حيث لا يبدو مثل جهاز التحكم عن بُعد الفعلي لـ Apple TV (وهو ما تفعله الأيقونة الحالية) .

إعادة تصميم تطبيق الكاميرا

شهدت كاميرا iPhone تحسينات هائلة في السنوات الأخيرة ، مع إضافة المزيد من العدسات وإدخال ميزات مثل الوضع الليلي والوضع السينمائي.

ومع ذلك، يتطلب الوصول إلى إعدادات الفلاش أو التعريض الإجباري بضع تمريرات سريعة أكثر مما نرغب ، جنبًا إلى جنب مع الإيماءات المخفية التي لا نشعر بالحاجة إليها.

مع إصدار iOS 15.2 ، رأينا زر ماكرو جديد يظهر ، والذي يمكن أن يساعدك في إعداد تلك اللقطات المقربة بدقة أكبر عند الحاجة. هذا فقط لسلسلة iPhone 13.

يمكن أن يساعد البدء من جديد في تطبيق الكاميرا المستخدمين الجدد على التقاط الصور بطريقة جديدة تمامًا ، إلى جانب منح المستخدمين الحاليين طريقة جديدة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

لن يكون من المبالغة افتراض أن لدى أبل المزيد من الخطط الكبيرة للكاميرات في طرازات iPhone المستقبلية ، مما يعني أيضًا ميزات جديدة سنقوم بتشغيلها وإيقافها عند الحاجة. دعونا نرى التطبيق الذي تمت إعادة تصميمه ليتناسب مع ما جاء من قبل ، ويضع الأساس لما هو قادم.

QuickNote إلى iPhone

هذه ميزة تظهر في iPadOS 15 و macOS 12 Monterey ، حيث يمكنك سحب إصبعك من الزاوية اليمنى السفلية ، ويمكنك كتابة بعض الملاحظات بسرعة.

نظرًا لأن إبهامك هو النقطة الأساسية للتفاعل مع هاتفك الذكي ، فهو امر سهل يمكن أن يساعدك حقًا في تدوين شيء ما بسرعة. سيوفر أيضًا إجهاد إبهامك بدلاً من الوصول إلى مركز التحكم في أعلى اليمين ، وتحديد رمز الملاحظات.

أدوات التحكم بالمنزل

منذ أن تم تغيير الأدوات المصغّرة في iOS 14 ، إلى جانب القدرة على وضعها في أي مكان على الشاشة الرئيسية ، لم تظهر بعض التطبيقات الأخرى مع أدواتها الخاصة للمساعدة في تقليل بعض الخطوات. أحد الأمثلة الصارخة هو تطبيق Home.

قد يكون لديك مجموعة مختارة من الأضواء الذكية في منزلك حيث تستخدم التطبيق للمساعدة في إدارها. ولكن إذا كنت تريد تشغيل الضوء بسرعة ، فقد تواجه تأخيرًا إذا سألت Siri ، أو إذا كان التطبيق لا يستجيب.

إن وجود عنصر واجهة مستخدم على شاشتك الرئيسية للأضواء الذكية يمكن أن يساعد حقًا في تقليل الخطوات في التبديل السريع لمصباح غرفة النوم ، بدلاً من الاضطرار إلى العثور على تطبيق Home.

من الغريب بعض الشيء أن الأداة لم تظهر بعد ، لكننا نأمل أن تصل ليس فقط إلى iOS 16 ، ولكن أيضًا في الإصدارات المستقبلية من macOS و iPadOS.

تطبيق AirPods

إذا كنت تمتلك أحد أجهزة AirPods الطرفية ، أو AirTag ، فقد تجد صعوبة كبيرة في محاولة إدارة كل منها. لا يمكن الوصول إلى إعدادات AirPods إلا من خلال البلوتوث من داخل تطبيق الإعدادات ، بينما يمكن الوصول إلى إعدادات AirTags من خلال تطبيق Find My.

قد تؤدي القدرة على إدارها من خلال تطبيق “AirThings” المركزي إلى تخفيف الكثير من الالتباس بشأن ما تمتلكه من أبل.

خيارات الثيمات

مرة أخرى في عام 2019 ، رأينا هجمة من السمات بفضل بعض الميزات الجديدة التي قدمها تطبيق Shortcuts في iOS 13.

باستخدام الاختصارات ، يمكنك استخدام التطبيق لإنشاء أوامر تشغيل لتطبيقات أخرى ، ووضع رمز من اختيارك على الشاشة الرئيسية له. وقد أدى ذلك إلى إتاحة العديد من السمات لمستخدمي iPhone.