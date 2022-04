iOS 16: إليك كل ما نعرفه حتى الآن وموعد الإطلاق الرسمى

بعد رؤية إصدارات iOS 15 وسلسلة iPhone 13، نحن في خضم التحديثات التي تعمل ببطء على تحسين الميزات التي نراها منذ يونيو ، بما في ذلك iOS 15.2 و iOS 15.4 الذي تم إصداره مؤخرًا والذي جلب FaceID أثناء ارتداء قناع (الكمامة) ، جنبًا إلى جنب مع Universal Control.

هذا لا يمنعنا من التفكير فيما يمكن أن يكون في الإصدار القادم من iOS ، ومع ذلك ، والذي نتوقع أن يطلق عليه iOS 16 في WWDC 2022.

جلب كل إصدار من إصدارات iOS ميزة رئيسية، سواء كانت تلك الأدوات أو الوضع المظلم. لكن لا يزال بإمكان iOS الاستفادة من بعض التحسينات الجديدة لتحسين إدارة كيفية استخدامك لجهاز iPhone كل يوم.

اتبعت أبل الجدول الزمني التقليدي للإعلان عن آخر تحديث لنظام iOS في يونيو في WWDC ، متبوعًا بإصدار في سبتمبر تقريبًا.

لن يكون من المبالغة توقع نظام iOS 15.5 بحلول الوقت الذي نرى فيه iOS 16 ، مع ميزات أكثر أهمية لكل من iPhone و iPad.

تحاول أبل دعم مجموعة متنوعة من طرازات iPhone في كل إصدار iOS جديد. يدعم iOS 15 iPhone 6S كحد أدنى ، والذي تم إصداره في عام 2015.

يشير تسريب إلى أن iPhone 6S (إلى جانب iPhone 6S Plus و iPhone SE الأصلي) لن يحصل على نظام التشغيل iOS 16 ، لكن كل شيء بدءًا من iPhone 7 وما بعده سيحصل.

من المؤكد أنه لن يكون ممتدًا لتوقع دعم iOS 16 لسلسلة iPhone 7 على الأقل ، ولكن مع بعض الميزات التي من المحتمل أن تتراجع ، ويرجع ذلك أساسًا إلى قيود الأجهزة في الكاميرا ، أو الشريحة داخل بعض اصدارات iPhone.

يأتي كل إصدار من إصدارات iOS مع ميزة رئيسية ، ولكن أيضًا مع مجموعة من التحسينات الطفيفة في جميع المجالات. إذا كان لا يزال لديك iPhone 8 على سبيل المثال ، فيمكنك جني فوائد بعض الميزات الصغيرة في iOS 16.

بصرف النظر عن تاريخ الإصدار وتفاصيل التوافق أعلاه ، فإن الشيء الوحيد الذي سمعناه حقًا عن iOS 16 حتى الآن هو أنه قد يحتوي على أدوات تفاعلية كبيرة.

يبدو أنه يشار إليها داخليًا باسم “InfoShack” ، ويمكنك أن ترى كيف يمكن أن تبدو في الصورة أدناه. كانت تحتوي بشكل أساسي على عناصر واجهة مستخدم متعددة أصغر ، من جميع الأنماط المختلفة.

