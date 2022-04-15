تطبيق مجاني جديد يجعل استخدام أجهزة iPad أسهل للأشخاص الذين يعانون من رعاش اليد

يستخدم تطبيق مجاني جديد يسمى Staybl التقنيات الموجودة في جهاز iPad لتسهيل استخدامه لمن يتعاملون مع رعاش اليد اللاإرادي بسبب حالات مثل مرض باركنسون.

أنشأت مكاتب شركة الإعلانات العالمية Havas Creative في نيويورك وألمانيا التطبيق بعد عامين من العمل مع خبراء من جمعية باركنسون الألمانية ومرضى باركنسون في ألمانيا والولايات المتحدة.

هدفهم هو تحسين الوصول إلى التكنولوجيا لأولئك الذين يتعاملون مع مرض باركنسون والمشاكل الصحية الأخرى التي تسبب الرعاش. في حين أن التطبيق متاح حاليًا للاستخدام فقط على جهاز iPad من أبل ، إلا أن منشئيه يهدفون إلى نقله إلى الأجهزة والأنظمة الرقمية الأخرى في المستقبل.

قال إريك شوفلر ، كبير المسؤولين المبدعين في هافاس في ألمانيا: “نتحدث دائمًا عن كيفية تحسين التكنولوجيا لحياتنا ، لكننا لا نشمل الجميع بشكل طبيعي في هذه الفوائد”. “Staybl ليس دواءً ولا علاجًا. ومع ذلك ، فهو حل تقني يمكن أن يوفر وصولاً أسهل إلى العالم الرقمي لجميع الأشخاص المصابين بمرض باركنسون والرعشة “.

تعتبر الرعشات من أوائل أعراض مرض باركنسون ، وهو اضطراب تنكسي عصبي غير قابل للشفاء يؤثر على الجهاز العصبي المركزي. بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي هذه الهزات – التي تؤثر عادةً على اليدين – إلى صعوبة أداء المهام البسيطة ، مثل ارتداء الملابس أو استخدام الأجهزة المحمولة ، ويمكن أن تؤثر على حياة الشخص بشكل عام.

ومع ذلك ، باستخدام مقياس سرعة iPad ، يمكن لـ Staybl اكتشاف وقت اهتزاز الجهاز بسبب الهزات ثم الاستجابة فورًا عن طريق تحريك متصفح الويب الموجود على الشاشة في الاتجاه المعاكس. يعمل هذا على استقرار الشاشة بحيث يمكن للمستخدم بسهولة عرض صفحة الويب والإبقاء على الجهاز ثابتًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يأتي متصفح التطبيق أيضًا مع ميزات أخرى لتسهيل استخدام iPad لمن يتعاملون مع رعشة اليد. على سبيل المثال ، يتخلص من إيماءات التمرير والتمرير للتنقل ، ويوفر أزرارًا أكبر يسهل الضغط عليها ، ويوفر إعدادات قابلة للتخصيص لاستيعاب أعراض الرعاش التي قد تختلف على مدار اليوم.

يمكنك تنزيل التطبيق المجاني من App Store ، على الرغم من أنه متوافق حاليًا فقط مع أجهزة iPad التي تعمل بنظام iPadOS 14 أو إصدار أحدث.