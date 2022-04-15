إيلون ماسك يقدم 43 مليار دولار لشراء منصة تويتر

عرض رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك أن يجعل شركة تويتر. شركة خاصة في صفقة قيمتها 43 مليار دولار ، وانتقد إدارة الشركة وقال إنه الشخص الذي يمكنه إطلاق “الإمكانات غير العادية” لمنصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها يوميًا أكثر من 200 مليون شخص.

قال أغنى شخص في العالم إنه سيدفع 54.20 دولارًا للسهم نقدًا ، بزيادة 38٪ عن السعر في الأول من أبريل ، وهو آخر يوم تداول قبل طرح ماسك للاكتتاب العام بحصته. تغيرت أسهم منصة التواصل الاجتماعي بشكل طفيف عند 45.81 دولارًا في نيويورك يوم الخميس ، في إشارة إلى وجود شك في أن أحد أكثر مستخدمي المنصة صراحة سينجح في محاولته الاستحواذ.

أعلن ماسك، عن الصفقة المقترحة في ملف قدمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الخميس ، بعد أن رفض فرصة شغل مقعد في مجلس إدارة الشركة. كشف ماسك مؤسس شركة تسلا عن حصة تبلغ حوالي 9 ٪ في 4 أبريل ، مما يجعله أكبر مستثمر فردي. تراجعت أسهم تسلا بنحو 3٪ وسط مخاوف من أن محاولة الاستحواذ على تويتر ستكون مصدر إلهاء لماسك.

وفي الوقت نفسة اعربت منصة تويتر إن مجلس إدارتها سيراجع الاقتراح وأي رد سيكون في مصلحة “جميع المساهمين في تويتر.” ذكرت المعلومات نقلاً عن شخص مطلع على الأمر أن مجلس الإدارة ، الذي كان من المقرر أن يجتمع لتقييم الاقتراح في وقت مبكر من يوم الخميس ، يرى أن عرض الاستحواذ غير مرحب به.

في مقابلة في مؤتمر TED يوم الخميس في فانكوفر ، قال ماسك إنه غير متأكد من أنه سينجح في عملية الاستحواذ ، وأشار إلى أن لديه خطة بديلة إذا رفض مجلس إدارة تويتر عرضه. ورفض الخوض في التفاصيل.

وفي نفس السياق رفضت المنصة التعليق على اجتماع مجلس الإدارة أو تعليقات ماسك في TED.

ويطمح ماسك إلى إجراء رزمة تعديلات على تويتر، والتي أعلن بعضها منذ شرائه الحصة، أبرزها إجراء تعديلات على التغريدات بعد نشرها، وإمكانية الدفع للمنصة من خلال العملات المشفرة.