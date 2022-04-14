TikTok تختبر زر عدم الإعجاب الخاص بالتعليقات

أعلنت TikTok اليوم أنها بدأت في اختبار طريقة للمستخدمين لتحديد التعليقات التي يعتقدون أنها غير ذات صلة أو غير مناسبة. بعد الإعلان، حيث يتم حاليًا اختبار الميزة الجديدة في مناطق محددة ، باستثناء الولايات المتحدة.

بمجرد أن عدم إعجاب المستخدم تعليقًا ، لن يتم نشر عدم الإعجاب بشكل عام ولن يتم إخطار المعلقين بأن تعليقهم قد تم رفضه. لن يتمكن المعلقون والمستخدمون الآخرون أيضًا من معرفة عدد مرات عدم الإعجاب بالتعليق.

قالت TikTok إنها ترى الزر كطريقة للمستخدمين للإبلاغ عن التعليقات التي قد تكون غير مرغوب فيها أو التي لا معنى لها في سياق الفيديو الذي تم نشره. أوضحت الشركة أن زر عدم الإعجاب لا يُنظر إليه على أنه وسيلة للإبلاغ عن التعليقات ، وأنه يجب على المستخدمين استخدام العملية القياسية للإبلاغ عن التعليقات المتعلقة بالتحرش أو الكلام الذي يحض على الكراهية أو التنمر وما إلى ذلك.

قالت الشركة في منشور عبر موقعها حول الاختبار الجديد: “لقد بدأنا في اختبار طريقة للسماح للأفراد بتحديد التعليقات التي يعتقدون أنها غير ملائمة”. “ستضيف ملاحظات المجتمع هذه إلى مجموعة العوامل التي نستخدمها بالفعل للمساعدة في الحفاظ على قسم التعليقات وثيق الصلة ومكانًا للمشاركة الحقيقية. لتجنب خلق مشاعر سيئة بين أعضاء المجتمع أو إضعاف معنويات المبدعين ، لن يتمكن سوى الشخص الذي سجل عدم اعجابة للتعليق من رؤية أنه فعل ذلك”

يبدو أن TikTok تعمل على تطوير زر عدم الإعجاب منذ بضعة أشهر على الأقل ، حيث اكتشف مات نافارا المختص في تطبيقات السوشيال ميديا الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام في يناير.