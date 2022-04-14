يمكن لمستخدمي iOS الآن التبديل إلى الأندرويد باستخدام تطبيق عبر iPhone من جوجل

في أي لحظة ، ربما يكون هناك الملايين من مستخدمي iPhone حول العالم الذين يفكرون في التخلص من أبل لنظام الأندرويد. ومع ذلك ، من المرجح أن يحد الكثير منهم من التفكير بمجرد أن يبدأوا في التفكير في مدى صعوبة نقل بيانات iPhone الخاصة بهم إلى هاتف Android.

الآن، لن يكونوا بحاجة إلى القلق. بفضل تطبيق التحويل إلى أندرويد الذي طال انتظاره من جوجل، وبه سيتمكن مستخدمو آيفون من ترحيل البيانات كاملة بسهولة من iOS إلى أندرويد دون الكثير من الجلبة. وذلك كما نقل موقع techcrunch.

ومن المثير للاهتمام أن جوجل لم تعلن عن هذا التطبيق الجديد حتى الآن. لقد علمنا أنه كان في طور الإعداد ، ولكنه أصبح الآن متاح عبر Apple App Store بدون إعلان رسمي عن الإطلاق. لم يتم إدراجه في مواقع جوجل ذات الصلة ولا يظهر حتى في App Store عند البحث عنه. لكنه متاح عبر المتجر.

تجدر الإشارة إلى أن ابل لديها نسختها الخاصة من هذا التطبيق على متجر Google Play – وهو موجود منذ عام 2015. قد تكون جوجل قد تأخرت قليلاً في هذا التطبيق، ولكن على الأقل تم تنفيذه.

التبديل إلى تطبيق Android: ماذا يفعل؟

بشكل أساسي ، ينقل التطبيق أجزاء متكاملة من البيانات من iPhone إلى حساب Google Drive. بعد ذلك ، بمجرد تشغيل هاتف Android الخاص بك ، فإنه يسحب البيانات من Drive ويقوم بمزامنتها. يتيح لك ذلك نقل جميع الأشياء التي تحتاجها بدون كابل أو حتى وجود الهاتفين في نفس المكان في نفس الوقت.

إليك ما يُنقل تحديدا:

جهات الاتصال

تقويم

الصور ومقاطع الفيديو

رسائل نصية

ستلاحظ أن تطبيق التحويل إلى الأندرويد لا ينقل التطبيقات. من الطبيعي أن يحدث هذا مع قيود أبل على التطبيقات التي تقوم باختبار اتصال iOS للتطبيقات المثبتة الأخرى. بمعنى آخر، هذا ليس شيئًا من المحتمل أن يدعمه تطبيق جوجل. لحسن الحظ، معظم التطبيقات على أجهزة آيفون لديها أيضًا إصدارات على هواتف الأندرويد أو ما يعادلها.