شركة Meta تخطط لإطلاق أول نظارات الواقع المعزز في عام 2024

كانت Meta حريصة بشكل واضح على المشاركة في مستقبلها على الواقع المعزز والميتافيرس ، لكن تقريرًا جديدًا من The Verge قد يسلط الضوء على ما يأمل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيقه بالضبط. وفقًا لمصادر مجهولة الهوية ، تهدف الشركة إلى إطلاق أول نظارات الواقع المعزز ، كجزء من مبادرة Project Nazare ، في عام 2024. سترى نموذجًا “أخف وأكثر تقدمًا” في عام 2026 ، وتكرارًا ثالثًا في عام 2028. النموذج الأولي سوف أن تكون مستقلاً عن هاتفك ، ولكنك ستحتاج إلى “جهاز على شكل هاتف” للتعامل مع الحوسبة والاعتماد على معصمه النبضي الكهربائي المشتق من CTRL-Labs للتحكم.

من المفترض أن يعتمد هذا النموذج الأول على نظام Android ويمكن أن يقدم الواقع المعزز “الكامل” مع مرئيات ثلاثية الأبعاد وتتبع العين وكاميرا خارجية وصوت ستيريو ومجال رؤية واسع نسبيًا ومظهر “مقبول اجتماعيًا”. وستكون السمة الأساسية هي التواصل مع “الصور المجسمة” لأشخاص آخرين ، تمامًا كما صورت Meta في مقطع فيديو ترافق مع تغيير علامتها التجارية الكبيرة في الخريف الماضي. يبدو أن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج يعتقد أن هذا سيوفر تجربة أكثر تشويقًا من مكالمات الفيديو البسيطة.

يبدو أن توقعات المبيعات متواضعة بالنسبة لأول نظارات Project Nazare. قد تبيع Meta النظارات فقط “بعشرات الآلاف المنخفضة” للمتحمسين والمطورين. ومع ذلك ، من الواضح أن زوكربيرج يرى أنها حاسمة. أخبر موظف سابق موقع The Verge أن زوكربيرج يريد أن تمثل نظارات الواقع المعزز “لحظة iPhone” لميتا – أي إطلاق هز الصناعة ويعيد تعريف الشركة.

وسواء حققوا هذا الطموح أم لا ، فهذه مسألة أخرى. واجهت Meta العديد من النكسات ، بما في ذلك الخطط الملغاة لنظام التشغيل المخصص (إذا كان يعتمد على Google Fuschia). الأجهزة النموذجية لها حدودها أيضًا. في حين أنها تستخدم أجهزة عرض microLED المتطورة وتقنية الدليل الموجي ، فهي أثقل بنحو أربع مرات من النظارات التقليدية والبطارية التي لا يتجاوز عمرها أربع ساعات.