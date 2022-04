تم تسريب أول فلاجشيب من OnePlus بشريحة MediaTek من أمازون

أعلنت OnePlus مؤخرًا عن حدث إطلاق للهند من المقرر عقده في 28 أبريل. وفي هذا الحدث ، من المتوقع أن يكشف OnePlus النقاب عن هاتف جديد متوسط ​​المدى من Nord إلى جانب سماعات الأذن TWS التي تحمل علامة Nord. بالإضافة إلى بعض الاجهزة، ومن المتوقع أيضًا أن يكشف OnePlus عن OnePlus 10R – أول هاتف فلاجشيب – Flagship به مجموعة شرائح MediaTek. ولكن قبل أسابيع من الإطلاق المتوقع ، كشفت أمازون عن غير قصد عن الشكل الذي قد يبدو عليه الهاتف.

تم التقاط صورة OnePlus 10R المزعوم الذي يبدو أنه تلقى إعلانًا من Amazon India. على الرغم من أن التسمية التوضيحية للصورة تشير إلى OnePlus Nord 2 ، إلا أننا نرى تصميمًا تم تحديثه بالكامل لم نشهده على أي جهاز OnePus سابق. ومع ذلك ، تتوافق الصورة مع العرض الذي تم تسريبه مسبقًا لهاتف OnePlus آخر – OnePlus 10R.

I am not sure if this was intentional or accidental pic.twitter.com/6s6goECDoN

— Rudransh (@rudransh116) April 13, 2022