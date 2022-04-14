تم تسريب أول فلاجشيب من OnePlus بشريحة MediaTek من أمازون

أعلنت OnePlus مؤخرًا عن حدث إطلاق للهند من المقرر عقده في 28 أبريل. وفي هذا الحدث ، من المتوقع أن يكشف OnePlus النقاب عن هاتف جديد متوسط ​​المدى من Nord إلى جانب سماعات الأذن TWS التي تحمل علامة Nord. بالإضافة إلى بعض الاجهزة، ومن المتوقع أيضًا أن يكشف OnePlus عن OnePlus 10R – أول هاتف فلاجشيب – Flagship به مجموعة شرائح MediaTek. ولكن قبل أسابيع من الإطلاق المتوقع ، كشفت أمازون عن غير قصد عن الشكل الذي قد يبدو عليه الهاتف.

تم التقاط صورة OnePlus 10R المزعوم الذي يبدو أنه تلقى إعلانًا من Amazon India. على الرغم من أن التسمية التوضيحية للصورة تشير إلى OnePlus Nord 2 ، إلا أننا نرى تصميمًا تم تحديثه بالكامل لم نشهده على أي جهاز OnePus سابق. ومع ذلك ، تتوافق الصورة مع العرض الذي تم تسريبه مسبقًا لهاتف OnePlus آخر – OnePlus 10R.

I am not sure if this was intentional or accidental pic.twitter.com/6s6goECDoN — Rudransh (@rudransh116) April 13, 2022

استنادًا إلى الصورة التي تم تسريبها مؤخرًا ، فإن نصف ظهر OnePlus 10R مزخرف بحواف بينما النصف الآخر مسطح. يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف ، يتم محاذاته بترتيب مثلث ووضعه فوق منصة مرتفعة.

OnePlus 10R هو جهاز OnePlus Ace الذي تم تجديده

وفقًا للشائعات السابقة ، يمكن أن يكون OnePlus 10R عبارة عن Realme GT Neo 3. من المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق الهاتف الذكي بشكل منفصل في الصين باسم OnePlus Ace.

أكدت XDA أيضًا الشائعات السابقة حول إطلاق الهاتف باستخدام MediaTek’s Dimensity 8100 SoC ، مما يجعله أول جهاز OnePlus فرعي رئيسي مع مجموعة شرائح MediaTek. والجدير بالذكر أن OnePlus أطلقت مؤخرًا Nord CE 2 كأول هاتف لها على الإطلاق بشريحة MediaTek. بالإضافة إلى ذلك ، تم منح الهاتف الذكي سابقًا شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة ، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعرات ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت ، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت.

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ان مصطلح فلاجشيب Flagship هو فى الاساس عباره عن مصطلح عسكرى تقوم باستعماله الشركات البحريه الكبيره وهو معناه سفينه الضابط البحرى الاعلى رتبه فى الاسطول بمعنى ضابط بحرى صاحب رتبة عاليه وبالطبع اعلى رتبه فى البحريه هو الاميرال . ونأتى الان للمعنى اللغوى لكلمة فلاجشيب .

وهو اسم يطلق على اهم وافضل شئ او منتج قامت بتقديمه شركه معينه ومن هنا بدأ الاستخدام لهذا المصطلح فى الهواتف النقاله على سبيل المثال حين نقول فلاجشيب على موبايل مثل موبايل سامسونج note 5 فهذا بالطبع معناه انه عباره عن افضل موبايل قامت الشركه بتقديمه لك كعميل من حيث المواصفات والتكنولوجيا والامكانيات التى قاموا بالتوصل لها .