تأجيل إصدارات الجيل الحالي لـ The Witcher 3 مرة أخرى ، هذه المرة إلى أجل غير مسمى

قامت CD Projekt Red (CDPR) مرة أخرى بتأجيل إصدار تحديث الجيل التالي لـ The Witcher 3: Wild Hunt. حيث حددت CDPR في الأصل تاريخ إصدار أواخر عام 2021 للترقية المجانية للجيل التالي للعبة ، لكن المطور قام بتأجيل ذلك لاحقًا إلى الربع الثاني من عام 2022 ، والآن ، ليس من الواضح بالضبط متى يمكننا مشاهدة اللعبة.

صرحت الشركة CDPR عبر حسابهم الرسمي عبر تويتر The Witcher: “لقد قررنا أن يقوم فريق التطوير الداخلي لدينا بتنفيذ العمل المتبقي على إصدار الجيل التالي من The Witcher 3: Wild Hunt”. “نقوم حاليًا بتقييم نطاق العمل الذي يتعين القيام به ، وبالتالي يتعين علينا تأجيل إصدار الربع الثاني حتى إشعار آخر.” تم إجراء التغيير “بناءً على توصيات من المسؤولين عن التنمية”.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2

— The Witcher (@witchergame) April 13, 2022