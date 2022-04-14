الألعاب

تأجيل إصدارات الجيل الحالي لـ The Witcher 3 مرة أخرى ، هذه المرة إلى أجل غير مسمى

خالد 14 أبريل 2022
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تأجيل إصدارات الجيل الحالي لـ The Witcher 3 مرة أخرى ، هذه المرة إلى أجل غير مسمى

قامت CD Projekt Red (CDPR) مرة أخرى بتأجيل إصدار تحديث الجيل التالي لـ The Witcher 3: Wild Hunt. حيث حددت CDPR في الأصل تاريخ إصدار أواخر عام 2021 للترقية المجانية للجيل التالي للعبة ، لكن المطور قام بتأجيل ذلك لاحقًا إلى الربع الثاني من عام 2022 ، والآن ، ليس من الواضح بالضبط متى يمكننا مشاهدة اللعبة.

صرحت الشركة CDPR عبر حسابهم الرسمي عبر تويتر The Witcher: “لقد قررنا أن يقوم فريق التطوير الداخلي لدينا بتنفيذ العمل المتبقي على إصدار الجيل التالي من The Witcher 3: Wild Hunt”. “نقوم حاليًا بتقييم نطاق العمل الذي يتعين القيام به ، وبالتالي يتعين علينا تأجيل إصدار الربع الثاني حتى إشعار آخر.” تم إجراء التغيير “بناءً على توصيات من المسؤولين عن التنمية”.

لم توضح CDPR حتى الآن ما يمكن توقعه بالضبط من الجيل التالي من التحديث الجديد للعبة The Witcher 3 (على الرغم من أن المطور يخطط لبعض الدروع المجانية المستوحاة من سلسلة Netflix الناجحة). ومع ذلك ، ظهرت نسخة معدله للجيل التالي لـ Cyberpunk 2077 في فبراير ، حيث أضافت بعض التحسينات الرئيسية مثل دعم تتبع الأشعة ، وأوقات تحميل أسرع ، ودعم ميزات وحدة التحكم DualSense على PS5 مثل المشغلات التكيفية وردود الفعل اللمسية. يبدو أن هذه اللعبة قد تحسنت كثيرًا عن إطلاقها الأصلي ، والذي كان يحتوي على عشرات من الأخطاء.

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