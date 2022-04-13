مستثمر في تويتر يقاضي إيلون ماسك بسبب تأخير الإفصاح عن الحصة

قام أحد المساهمين في تويتر بمقاضاة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك في دعوى قضائية فيدرالية بشأن الأوراق المالية لأن إيلون ماسك فشل في الكشف عن حصته البالغة 5 ٪ في شركة التواصل الاجتماعي عندما طُلب منه القيام بذلك. سمح التأخير لـ إيلون ماسك بشراء المزيد من أسهم توتير بسعر أقل وخداع بائعي تويتر من الأرباح المتزايدة ، كما يدعي المدعي.

تم رفع الدعوى في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الثلاثاء من قبل مارك باين راسيلا نيابة عن “جميع المستثمرين الذين باعوا أو تخلصوا من الأوراق المالية لشركة تويتر. في الفترة ما بين 24 مارس 2022 و 1 أبريل 2022.”

وفقًا للدعوى القضائية ، بدأ إيلون ماسك في الحصول على أسهم تويتر في يناير وبحلول 14 مارس اكتسب أكثر من 5 ٪ من ملكية تويتر. تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من المستثمرين تقديم جدول 13 في غضون 10 أيام من اجتياز عتبة 5 ٪. يبدو أن ماسك لم يقدم الإيداع إلا بعد أن جمع 9.1٪ من أسهم تويتر.

“عندما قدم Musk أخيرًا الجدول 13 المطلوب ، وبالتالي كشف عن حصته في تويتر ، ارتفعت أسهم الشركة من سعر الإغلاق البالغ 39.91 دولارًا للسهم في 1 أبريل 2022 ، ليغلق عند 49.97 دولارًا للسهم في 4 أبريل 2022 – زيادة من حوالي 27٪ “.

من خلال الحفاظ على هدوء حصته المتزايدة في تويتر ، تمكن ماسك بشكل مصطنع من إبقاء سعر السهم منخفضًا وشرائه بعلاوة ، كما يقول المدعي.

في 4 أبريل ، أكد تويتر أن إيلون ماسك قد اشترى 9.2 ٪ من أسهم الشركة. كان هناك حديث عن انضمام ماسك إلى مجلس إدارة تويتر ، لكن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر عكس هذا الموقف في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد سلسلة من التغريدات من المدير التنفيذي لشركة Tesla متسائلاً عما إذا كان تويتر يحتضر ، وما إذا كان يجب على الشركة تحويل مقرها في سان فرانسيسكو إلى مأوى للمشردين وما إذا كان يجب حذف “w” في تويتر.