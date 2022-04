سناب شات تضيف ميزة إنشاء القصص تلقائيًا بناءً على محتوى غرف الأخبار المختارة

أعلنت شركة سناب شات عن تقديم ميزة “قصص ديناميكية” جديدة تتيح للناشرين إنشاء قصص تلقائيًا على التطبيق استنادًا إلى القصص الإخبارية التي ينشرونها عبر الإنترنت ، حسبما أعلنت الشركة. يشمل الشركاء الأوائل CNN و Bloomberg و ESPN ومواقع اخبارية اخرى.

تستخدم الميزة الجديدة موجز RSS للناشر لإنشاء القصص ونشرها تلقائيًا على قصص سناب شات للناشر. ستظهر القصص التي تم إنشاؤها تلقائيًا في موجز Discover للتطبيق ، وبعد ذلك سيتم تحديث القصص في الوقت الفعلي.

تقول الشركة إن التنسيق الجديد سيلعب دورًا مهمًا في جهودها لجلب محتوى جديد للمستخدمين على التطبيق في جميع أنحاء العالم. يتم حاليًا اختبار ميزة “القصص الديناميكية” الجديدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والهند.

صرح موقع سناب شات في منشور على موقعه: “لقد شعرنا دائمًا بمسؤولية كبيرة في تسليط الضوء على الأخبار والمعلومات الموثوقة والمستمدة من مصادر موثوقة وواضحة”. “سواء كانت الأخبار العاجلة من مصادر موثوقة حول الحرب في أوكرانيا أو أحدث الأخبار في الثقافة الشعبية أو الموضة ، تساعد القصص الديناميكية مستخدمي سناب شات على التعرف على العالم فور حدوثه.”

دخلت الشركة في شراكة مع Axios و Bloomberg و Buzzfeed و CNN و Complex Networks و Condé Nast (Self، Vogue) و ESPN و Insider و New York Post و Page Six و The Wall Street Journal و The Washington Post و TMZ و Tom’s Guide و Vice ، British Vogue ، GQ UK ، PinkNews ، The Independent ، The Mirror ، Femme Actuelle ، Foot Mercato ، Gala ، GQ France ، Le Figaro ، Marie Claire FR ، Paris Match ، Vogue France ، GQ India ، MissMalini ، Pinkvilla ، Sportskeeda ، The Quint و Times Now و Vogue India.

من جانبة سناب شات صرحت إن الميزة الجديدة تمنح الناشرين طريقة سهلة لإنشاء محتوى يومي على التطبيق من خلال الجمع بين ممارسة النشر على سناب شات في مهام سير العمل الحالية الخاصة بهم. ستسهل الميزة الجديدة على غرف الأخبار ، وخاصة الغرف المحلية الصغيرة ، نشر محتواها على سناب شات دون الحاجة إلى القيام بذلك يدويًا. نظرًا لأن العملية آلية ، فلن يضطر الناشرون إلى تخصيص أي وقت إضافي للوصول إلى المستخدمين على سناب شات.

هذه ليست المرة الأولى التي يتطلع فيها سناب شات إلى تسليط الضوء على محتوى الأخبار عبر منصتها. ففي عام 2018 ، عقد سناب شات و Now صفقة من شأنها أن ترى ناشر أخبار الفيديو الاجتماعي يطلق قناة NowBreaking على سناب شات. ظهرت القناة لأول مرة على صفحة Discover على سناب شات في يونيو 2018.