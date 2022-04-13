جهاز سامسونج Galaxy M31 يحصل على تحديث Android 12-Based One UI 4.1

أصدرت شركة سامسونج تحديث One UI 4.1 لهواتف Samsung Galaxy M31 في الهند. حيث إن تحديث البرنامج يحمل أحدث واجهة مستخدم، مع تصحيح الأمان لشهر مارس 2022.

التحديث يحمل رقم البرنامج الثابت M315FXXU2CVCE بحجم ملف 2 جيجابايت ، حسب الشركة. ومع ذلك ، بالنسبة لمختبري النسخة التجريبية ، سيكون حجم تحديث OTA أصغر بكثير. طرحت شركة Samsung مؤخرًا تحديث One UI 4.0 المستند إلى نظام التشغيل Android 12 لهاتف Samsung Galaxy A52s 5G.

علاوة على ذلك ، تقدم سامسونج ، من خلال هذا التحديث ، تغييرات مرئية من خلال Color Palette ، وهي توسعة جديدة لـ RAM Plus تتيح للمستخدمين اختيار مقدار ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية المراد إضافتها ، والأدوات الذكية ، وتحسينات الكاميرا ، والمزيد.

يجلب التحديث أيضًا بعض ميزات Android 12 الأساسية جنبًا إلى جنب مع قائمة الترقيات ضمن One UI 4.1. يتضمن ميزات وتحسينات جديدة لأجهزة Galaxy. يقوم بتخصيص الهاتف بالألوان بناءً على الخلفيات. سيتم تطبيق الألوان على القوائم والأزرار والخلفيات والتطبيقات في الهاتف. يقال أيضًا أن One UI 4.1 يوفر حماية قوية للخصوصية.