البرمجة لغة العالم الموحدة التي يجب عليك إتقانها

التطورات التكنولوجية المتسارعة هي أكثر ما يميز القرن الحادي والعشرين، أينما نظرنا نجد أن كل ما نستخدمه له علاقة بالتكنولوجيا، من المنبه على هواتفنا المحمولة، إلى آلة القهوة التي تساعد على تحضير القهوة بكبسة زر، والهواتف الذكية، وشبكة الإنترنت التي تجعل حياتنا أسهل، وراء كل ما نراه على الإنترنت هناك شخص ما قام ببرمجته، لكن رغم ذلك لماذا يجب أن تتعلم البرمجة؟ إليك قائمة بالأسباب التي تدفعك إلى تعلم البرمجة.

ما هي البرمجة؟

يتكون أي برنامج كمبيوتر من كود يتم تنفيذه على جهاز الكمبيوتر لأداء مهام معينة، هذا الكود تتم كتابته من قبل المبرمجين. إذاً إن البرمجة هي عملية إعطاء الآلات مجموعة من التعليمات التي تشرح لها كيفية تنفيذ البرنامج. يقضي المبرمجون معظم حياتهم المهنية في تعلم مجموعة متنوعة من لغات وأدوات البرمجة كي يتمكنوا من بناء البرامج والتطبيقات بشكل فعّال. يبدأ المبرمجون باستخدام محرر شيفرة أو integrated development environment- IDE– لكتابة ما يسمى كود المصدر، وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات البرمجية المكتوبة بلغة برمجة يمكن للمبرمجين الآخرين قراءتها.

يجب تحويل رمز المصدر إلى لغة الآلة حتى تتمكن الآلات من فهم التعليمات وتنفيذ البرنامج، وتُعرف عملية تحويل التعليمات البرمجية المصدر إلى لغة الآلة بالتجميع، بمجرد تنفيذ الكود، يمكن تشغيل برنامج الكمبيوتر. تشمل الأنواع المختلفة لبرامج الكمبيوتر برامج معالجة النصوص، وأنظمة قواعد البيانات، وألعاب الفيديو، والمواقع الإلكترونية. تسمح لنا برامج الكمبيوتر هذه بالتفاعل مع الأجهزة، والخدمات المختلفة مثل الهواتف، والمواقع الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر نفسها.

أنواع لغات البرمجة

هناك المئات من لغات البرمجة الموجودة، ولكن يتوجب على المبرمجين أن ينظروا أولاً على احتياجات التطبيق الذي يريدون برمجته حتى يتمكنوا من تحديد اللغات المناسبة له، فيما يلي بعض لغات البرمجة الأكثر شهرة:

بايثون.

جافا سكريبت.

C و C++‎.

جافا.

“#C”

روبي.

PHP.

يتم استخدام بعض هذه اللغات بشكل أساسي في مجال برمجي واحد، بينما تستخدم لغات أخرى بمجالات برمجية متنوعة. على سبيل المثال تُستخدم لغة البرمجة جافا سكريبت بشكل أساسي في تطوير الويب، وعادة ما تكون لغة البرمجة الأولى التي يتعلمها مطورو الويب المبتدؤون، ويمكن أيضاً استخدام جافا سكريبت لتطوير الأجهزة المحمولة، والألعاب. أيضاً يمكن استخدام لغة البرمجة بايثون في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل تحليل البيانات، وتعلم الآلة، وتطوير الويب.

لماذا يجب أن تتعلم البرمجة؟

اليوم، نعتمد جميعًا على التكنولوجيا في حياتنا اليومية، للترفيه، والتواصل، وفي كل شيء. رغم ذلك الكثير من الناس لا يعرفون كيفية قراءة الأكواد البرمجية وكتابتها، وإن كنت من هؤلاء الناس يجب أن تعلم بأن البرمجة توفر لنا الكثير من الحلول في العالم الحقيقي، ويجب عليك إتقان هذه المهارة لأنها ستصبح اللغة الموحدة التي يجب أن يتقنها الجميع. لا يهم إن كنت شخصاً غير مبرمج، أو مبتدئاً، أو خبيراً، فهناك أسباب ستدفعك لتعلم البرمجة، أو تطوير مهارتك فيها، ومن هذه الأسباب نذكر:

تضمن لك الحصول على وظيفة جيدة

نحن نعيش في عصر التكنولوجيا الذي يتصف بالتطور التكنولوجي الذي لا يتوقف عند حدٍ معينٍ. مع تزايد استخدام الأجهزة التكنولوجية كل عام، سيصبح هناك طلب كبير على المبرمجين. إن وظائف مثل تطوير البرامج، وتطوير الويب، ومحللي أنظمة الكمبيوتر ستصبح متوفرة بكثرة في السنوات العشر القادمة، حيث يقدر نموها من 9% إلى 21% لوظائف تطوير البرمجيات.

لن تحتاج لدراسة البرمجة في الجامعة

إن أحد الطرق لتصبح مبرمجاً هو الحصول على درجة علمية في علوم الكمبيوتر، ولكن لا يزال بإمكانك أن تصبح مبرمجاً بدون شهادة. لا تتطلب العديد من وظائف البرمجة أن تكون لديك درجة علمية في علوم الكمبيوتر، أو في تكنولوجيا المعلومات. حيث تبحث الشركات عن أشخاص يمتلكون مهارة البرمجة، رغم أن الحصول على درجة علمية بالبرمجة أمراً مفيداً يفتح أمامك عدة أبواب للتوظيف، إلا أنها ليست ضرورية.

يمكنك العمل من المنزل

غالباً ما يُتاح للموظفين بمجال البرمجة فرصة عمل عن بعد، لأن الوظائف بهذا المجال لا تتطلب سوى جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت. تجعل هذه الميزة البرمجة وظيفة مناسبة للغاية للأشخاص الذين يريدون تحقيق التوازن بين عملهم، وحياتهم الأسرية، والذين يشعرون أن التنقل يضيع وقتهم الثمين. يساعدك تعلم البرمجة على الحصول على الوظائف من كافة أنحاء العالم دون الحاجة إلى السفر من بلدٍ إلى آخرٍ.

يمكنك برمجة أي شيء تريده

تمنحك البرمجة فرصة لتحويل أفكارك إلى تطبيقات عملية، يمكن أن تتضمن إحدى أفكارك تطبيقاً أردت إنشاءه واعتقدت أن سينتشر بسرعة بمجرد طرحه في السوق. إن إنشاء تطبيق ليس بالمهمة السهلة لأنه يتطلب جهدًا، ووقتًا، ومالًا إن كنت ستعتمد في ذلك على مبرمج آخر ينفذ لك خططك وأفكارك. أما كونك مبرمجاً ستوفر أموالك، وستتمكن من تطوير التطبيق بالطريقة التي تراها مناسبةً، حيث لا يمكن لأي شخص أن ينفذ فكرتك بالشكل الذي تريده أنت بالضبط.

البرمجة ترفع معدل دخلك

ترتفع رواتب المبرمجين باستمرار ذلك نظرًا إلى الحاجة المستمرة لهم في كافة قطاعات الأعمال، حيث تعتمد عليهم الشركات لتطوير أعمالها، كما أنّ أعدادهم القليلة جعلت خدماتهم أشبه بعملة نادرة يسعى الجميع للحصول عليها، فرصتك الآن متاحةٌ لتصبح مبرمجًا محترفًا لترفع كثيرًا من مستوى دخلك.

ستفهم كيف تعمل البرامج

عندما تستخدم برنامج على جهاز الكمبيوتر تتفاعل معه من خلال الفأرة، ولوحة المفاتيح فقط، ولا تفكر كيف يعمل هذا البرنامج في الخلفية. ستجعلك البرمجة على دراية بكيفية عمل البرامج، والأجهزة، والمواقع الإلكترونية، وتساعدك على فهمها أيضاً، وهذا أمرٌ جيدٌ يساعدك على خلق تطبيقات تكنولوجية جديدة بسرعة أكبر.

يعد تعلم البرمجة مهارة جديدة شائعة في أيامنا هذه، حيث أصبحت هناك طلب كبير لدرجة أنه حتى المدارس الثانوية أضافت البرمجة إلى مناهجها الدراسية، فإن كنت تفكر في وظيفة جيدة بالمستقبل سارع إلى تعلم البرمجة، أو شجع أطفالك على تعلمها حيث يعتبر تعليم البرمجة للأطفال منذ الصغر أمراً ممكناً يجعلهم محترفون عندما يصبحون كباراً.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3, 4



