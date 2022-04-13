إنتل تتعهد بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2040

قالت شركة إنتل إنها ستخفض إجمالي انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2040 ، وهو أحدث تعهد من شركة عملاقة في سيليكون فالي لمعالجة تغير المناخ.

تعني خطة الشركة المصنعة للرقائق استثمار 300 مليون دولار في تدابير الحفاظ على الطاقة مثل ترقيات المنشأة لتقليل استهلاك الطاقة. لذا فإن تصنيع الرقائق لن يطلق الكثير من ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى التي تحبس الحرارة من الشمس في الغلاف الجوي للأرض.

تفصل إنتل انبعاثات الكربون الخاصة بها في تقارير مسؤولية الشركات السنوية. حيث قدرت انبعاثاتها لعام 2020 بما يعادل 3 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون. وهذا يعادل الانبعاثات التي تنتجها أكثر من 646000 سيارة كل عام.

قال الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر في رسالة فيديو حول الخطة: “نحن ملتزمون بالوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة الصفرية عبر عملياتنا بحلول عام 2040”. وقال إن خفض الانبعاثات سيأتي على الرغم من التوسع الكبير في عمليات إنتل ، بما في ذلك موقعين جديدين للتصنيع “megafab” تقوم الشركة ببنائهما في أوهايو وألمانيا.

يأتي تعهد إنتل الصافي بعد أن التزم عمالقة التكنولوجيا الآخرون بخفض انبعاثات الكربون. قبل عامين ، وعدت شركة أبل بالوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2030 ، على سبيل المثال. تسعى ميكروسوفت للوصول إلى سالب الكربون من خلال عكس انبعاثات الكربون طوال حياتها. وتقول قوقل إنها تخلصت بالفعل من تراث الكربون.

لقد أصبح الحد من إطلاق غازات الدفيئة ، وخاصة ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حرق الفحم والبنزين ، ضرورة ملحة بشكل متزايد. تسبب ارتفاع درجات الحرارة في حدوث أحداث مناخية متطرفة في كثير من الأحيان ، وارتفاع مستويات سطح البحر وتقلص التنوع البيولوجي ، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في فبراير والذي استعرض عقودًا من البحث. تعمل بعض الشركات على الحد من الانبعاثات في محاولة للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بمتوسط ​​1.5 درجة مئوية ، وهو هدف أصبح أكثر صعوبة كل عام ولكنه لا يزال بعيد المنال.