حسوب تشتري متجر بيكاليكا للمنتجات الرقمية الجاهزة

أعلنت شركة حسوب عن شراء متجر بيكاليكا للمنتجات الرقمية الجاهزة. بيكاليكا هو متجر إلكتروني لشراء وبيع التصاميم والقوالب والإضافات وتطبيقات الويب والجوال الجاهزة. يهدف المتجر إلى خلق سوق رقمي يوفر للمبدعين من المصممين والمطورين مكاناً لبيع منتجاتهم وتحقيق دخل جيد، كما يوفر خيارات أكبر للمشترين غير المتخصصين الراغبين بشراء منتجات رقمية إبداعية بكل موثوقية وأمان لتطوير أعمالهم وتنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.

تتعدد المنتجات التي يُقدِّمها المطورون والمصممون على متجر بيكاليكا، بداية من قوالب مواقع ووردبريس وقوالب صفحات ومواقع الويب باستخدام الـ HTML وليس انتهاءاً بواجهات الاستخدام وغيرها. تسعى شركة حسوب المالكة لكلٍ من موقعي مستقل وخمسات أكبر منصتين للعمل الحر عربياً إلى تطويع خبرات ومهارات المستقلين على منصاتها لخلق سوق ضخم لأفضل المنتجات الرقمية الجاهزة.

عملت حسوب على إعادة تصميم المتجر وتطويره كاملاً لضمان سهولة الاستخدام، وأعادت إطلاقه بنسخته الجديدة مع شروط وسياسات استخدام تهدف إلى توفير منتجات عربية ذات جودة عالية. كما أولت عناية بتوفير طريقة تسعير واضحة ومحددة للمنتجات المطروحة في بيكاليكا ليستخدمها المشترون ممن لا يمتلكون خلفية برمجية مباشرةً كحلٍ نهائي.



من جانبه قال عبد المهيمن الآغا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة حسوب: “يأتي بيكاليكا كإضافة لمنظومة مشاريعنا في حسوب التي تهدف لمساعدة الشباب العربي وتلبية لاحتياجات مستخدمينا ومساعدتهم في تنمية وتطوير أعمالهم وجعل أفكارهم ومشاريعهم في حيز التنفيذ”

وعلق محمد اليوسفي مؤسس بيكاليكا قائلاً: “أتوقع أن يلعب بيكاليكا دوراً أكبر في تمكين المبدعين من المصممين والمطورين تحت إدارة حسوب، وأنا متفائل من تكامل خبرات ومهارات المستقلين في منصات حسوب مع الحلول التي يتيحها متجر بيكاليكا لتوفير سوق واعدة لمنتجات رقمية إبداعية بجودة عالية نفخر بها عربياً”

يأتي بيكاليكا مكملاً لمنظومة حسوب إذ سيندرج ضمن الحساب الموحّد لمشاريعها، ليتمّكن أي مستخدم لـ حسوب من إنشاء حساب على المتجر بنقرة زر. علاوة على ذلك، يوفر بيكاليكا بيئة آمنة تضمن حقوق البائعين والمشترين وتوفر لهم تواصلاً فعالاً مع فريق الدعم الفني لمساعدة المشترين والإجابة عن استفساراتهم عند الحاجة.

أُطلق بيكاليكا في العام 2014 على يد المصمم محمد اليوسفي، المختصِ بإنشاء وتطوير العلامات التجارية، ويشترك في المتجر أكثر من 34 ألف مستخدم، كما حقق المتجر ما يزيد على 52 ألف عملية شراء وتحميل.

تُعد حسوب الشركة الأم لمجموعة من مشاريع الإنترنت التي تهدف إلى تقدِّيم حلولٍ متكاملة تساعد الشباب العربي على التعلّم والعمل عن بعد من جهة، وتساعد الشركات الناشئة على تنميّة وتطوير أعمالهم باحترافية من جهة أخرى. ويُعد شراء بيكاليكا بمنزلة شوط آخر تقطعه حسوب في مهمتها لتطوير العالم العربي، بعد شراء منصة خمسات للخدمات المصغرة في العام 2012، وإطلاق منصة مستقل للعمل الحر في عام 2014، وأكاديمية حسوب في العام 2015، ثم إطلاق موقع بعيد للتوظيف عن بُعد في 2019. ولدى حسوب أكثر من 3 ملايين مستخدم و1.6 مليون عمل نفذ من خلال منصاتها.