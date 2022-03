لماذا NVIDIA RTX بدلاً من أجهزة الألعاب (الكونسول)؟ 

تقدم تقنية NVIDIA RTX في أجهزة الكمبيوتر تجربة لعب فريدة واستثنائية بفضل جمعها بين تتبع الضوء والوقت الحقيقي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتشعر كأنك جزء من لعبة حقيقية بأبعاد سينمائية!

في حال كنت تشعر بالحيرة بين اختيار جهاز كمبيوتر PC أو وحدة تحكم لألعاب الفيديو، تابع القراءة لنختصر لك الخيارات، بالإصافة لتوصيات بأفضل الأجهزة المتاحة بأسعار حصرية لا تفوّت!

ما هي تقنية تتبع الضوء NVIDIA RTX؟

كثر الحديث عن تقنية RTX، وتعني الجمع بين تقنيتيْن بارزتيْن في تقنيات ألعاب الفيديو والرسوميات، وهما تتبع الضوء RAY TRACING، وتقنية الوقت الفعلي REAL TIME.

يعني ذلك أن تجربة اللعب عبر RTX ستمنحك محاكاة واقعية وسينمائية للعبة بمعدل إطارات عالٍ وبمساعدة من الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الرسومات وجودتها، بالإضافة لزمن انتقال أقل وانعكاسات وظلال على الأجسام المحيطة.

ماذا ستقدم تقنية NVIDIA RTX لعالم ألعاب الفيديو؟

في حال كنت أحد محبي ألعاب الفيديو ومخضرميها، بلا شك لاحظتَ التطور الكبير في الجانب التقني، وكيف أن ألعاب الأمس لا تشبه ألعاب اليوم مطلقًا من حيث عوامل الإثارة والمؤثرات البصرية.

فقد ساعد التطور الكبير على أجهزة الكمبيوتر وارتقاء مكوناته الداخلية إلى تحسين تجربة ألعاب الفيديو وتطوير هذه الصناعة، من حيث معالجة الرسوميات المرئية والتأثيرات البصرية العديدة.

اليوم، بإمكانك تشغيل لعبة فيديو على وحدة التحكم والاستمتاع بها، أو تشغيها على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة المخصصة للألعاب NVIDIA RTX وتجربة مستوى جديد كليًا من الإثارة والحماسة والحركة السريعة التي سعى إليها المطورون.

تمنحك تقنية RTX ميّزات متنوعة تتفوق على وحدات التحكم العادية، منها الترقية على المدى الطويل، ومكتبات الألعاب الأكبر حجمًا، تخصيص الألعاب وتحسين جودة الرسوميات والأداء.

من خلال تقنيات NVIDIA RTX GPU المتقدمة، والتي تشمل DLSS و Reflex و Ray Tracing وغيرها، ستشعر بالارتقاء الكبير في ألعاب الفيديو من خلال توفير مرئيات أكثر وضوحًا وواقعية، وزمن انتقال أقل، ومعدل إطارات أعلى في الثانية.

يمكننا تناول أبرز الفروقات بين امتلاك جهاز كمبيوتر بتقنية NVIDIA RTX ووحدات التحكم العادية كالتالي:

قابلية الترقية

عند الحديث عن ميزات تقنية RTX في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، هو أنّك ستحصل على دقة متقدمة وسرعة أعلى دون الحاجة لانتظار الترقية لإصدارPro كما في وحدات التحكم، وهي ميزة لا يمكن تجاهلها عند اختيار جهاز كمبيوتر للألعاب على وحدة التحكم.

عند اختيار جهاز كمبيوتر يعمل بتقنية RTX، فإن لديك العديد من الخيارات بدءًا من المعالجات ووحدات إمداد الطاقة، وذاكرة RAM وبطاقة الرسوماتRTX الخاصة بالجهاز، ما يمنحك القدرة على تخصيص جهاز الكمبيوتر بما يتناسب مع احتياجاتك، وترقيته للحصول على أداء أسرع وزمن انتقال أقل ومرئيات أعلى جودة.

على الجانب الآخر، تقتصر وحدات التحكم على أجهزة المصنع القياسية المثبتة فيها، الأمر الذي يؤثر على تجربة اللعب ويحد من المتعة والإثارة.

للوصول إلى تجربة اللعب المرجوّة عبر جهاز الكمبيوتر، كل ما أنت بحاجته هو ترقية بطاقة الرسوميات RTX، حيث أنه العامل الأبرز والوحيد الذي له تأثير مباشر على تجربة اللعب الخاصة بك.

المرونة في اللعب

أمر آخر لا يمكن تجاهله هو أنّك كلاعب ستشعر براحة أكبر عند استخدام لوحة مفاتيح وماوس للعب.

توفر هذه الأداوت المرفقة مع أجهزة الكمبيوتر للاعبين مزيدًا من التحكم والدقة في أداء مهام اللعبة أكثر مما تمنحه وحدات التحكم.

بالإضافة لذلك، تجعل عصي التحكم المرفقة مع وحدات التحكم من دقة التصويب بطيئًا وغير دقيق.

الخبر السار للاعبي RTX، هو أن بإمكانهم اختيار اللعب بأي وحدة تحكم عند رغبتهم بذلك، وليس ما تفرضه الشركة المنصعة عليك.

أداء أعلى

كلاعب، هل هناك أهم من الدقة العالية عند اختيار جهاز للعب؟ بالتأكيد يفضل اللاعبين المحترفين اختيار أدوات تحكم تمنحهم أفضل دقة رسومية ممكنة من خلال مرئيات فائقة الوضوح، وزمن انتقال أقل، مع سرعة أداء أعلى. هذا بالضبط ما توفره أجهزة الكمبيوتر المزودة بمعالج رسوميات RTX.

فوحدات التحكم بهذا المعيار بالتحديد تعتبر ضعيفة مقارنةً بأجهزة الكمبيوتر المتطورة التي تعمل بتقنية NVIDIA RTX. حيث تغطي معظم الألعاب على وحدات التحكم بحد أقصى 30 إطارًا/الثانية، وأحيانًا أقل من ذلك.

على الجانب الآخر، تغطي أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب RTX بحدٍ أدنى 60 إطارًا/الثانية، ويمكن ترقيتها لتصل إلى ما يزيد عن 140 إطارًا/الثانية بدقة عالية تصل حتى 4K.

أضف إلى ذلك، بمساعدة تقنية NVIDIA DLSS الرائدة، بإمكانك الاستمتاع بالمزيد من الإطارات في الثانية مع دقة رسومات عالية الجودة بأكثر من 50 لعبة، منها God of War و Dying Lights 2 و Rainbow Six Siege و Call of duty black ops، وغيرها العديد.

على سبيل المثال، يقدم لك الرسم البياني أعلاه مقدار ما تحققه ألعاب فيديو شهيرة على تقنية NVIDIA DLSS من عدد الإطارات بالثانية الواحدة، بجودة قصوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

زمن وصول أقل، سرعة أعلى!

ميزة أخرى يحرص عليها اللاعبون المحترفون عند اختيار أجهزة اللعب هي زمن الانتقال أو الوصول.

توفر أجهزة NVIDIA Reflex ميزة تنافسية مطلقة للاعبين مي أقل زمن انتقال وأفضل استجابة ممكنة خلال اللعب.

من ناحيةٍ أخرى، لا توفر وحدات اللعب مزايا التخلص من أي تأخير في الإدخال أو زمن الانتقال للأجهزة.

بالإضافة إلى ذلك، تمكّن شاشات NVIDIA Gsync اللاعبين من الحصول على الأهداف بشكلٍ أسرع والتفاعل بمرونة وسرعة عالية وزيادة في الدقة.

تتوافر ميزة NVIDIA Reflex في العديد من الألعاب التنافسية، مثل Valorant و Fortnite و Apex Legends و RainbowSix siege ، وألعاب أخرى.

في الرسم البياني أعلاه، بإمكانك استشعار الفرق بين الألعاب المدعومة بتقنية Reflex والتي ساهمت بشكلٍ واضح بتقليل زمن الانتقال، الأمر الذي سيحسّن من تجربة اللعب لمستويات أعلى.

أفضل تجربة لعب مع NVIDIA Game Ready Drivers

تم تصميم NVIDIA Game Ready Drivers خصيصًا لتوفير أفضل تجربة ممكنة لجميع إصدارات الألعاب الحديثة.

تم تحسين برامج التشغيل لهذه الألعاب ودقة الفيديو حتى 4K لتوفير أفضل تجربة لعب ممكنة لجميع الإصدارات الجديدة من ألعابك المفضلة.

حرية لا متناهية مع NVIDIA RTX

نقطة مهمة أخرى لا يُمكن تجاهلها، أن تجربة الألعاب على جهاز الكمبيوتر بتقنية RTX يُتيح لك حرية التعديل وإضافة عناصر جديدة إلى ألعاب مثلSkyrim أو GTA.

بإمكانك إجراء التعديلات ومشاركتها مع لاعبين آخرين لترقية تجربة اللعب وتحسينها، كتحسين الإضاءة أو الطقس الواقعي أو الانعكاسات وتفاصيل أخرى عديدة.

مكتبة ألعاب لا متناهية!

معيار آخر للمقارنة بين لاعبي الكمبيوتر الشخصي ووحدات التحكم، وهو كتالوج الألعاب الضخم للألعاب المتاحة لكل نظام لعب.

تتوافر بعض الألعاب الحصرية لبعض وحدات التحكم، مثل Halo و Gears of War و Forza Horizon و Forza Motorsport و God of War و Horizon Zero Dawn و Days Gone و Death Stranding و Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي مع تقنية NVIDIA RTX، هناك المزيد من الألعاب الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها مع رسوميات محسنة وزمن انتقال أقل بدقة عالية وتجربة مميزة، لتحصل على تجربة لعب لا مثيل لها!

خيارات تسوق أكبر بأسعار أقل عند اختيار أجهزة الكمبيوتر بتقنية NVIDIA RTX

بالتأكيد فإن توفير المال سيعتبر الخيار المفضل للاعبين عند المقارنة بين وحدات التحكم وألعاب الكمبيوتر الشخصي بتقنية RTX.

هناك العديد من منصات البيع الرقمية التي تقدم ألعاب الكمبيوتر، ما يمنحك خيارات أكثر للتسوق والحصول على خصومات وصفقات أفضل، بدلًا من شراء الألعاب من منصة رقمية واحدة تابعة لبائع وحدة التحكم.

تتوافر الألعاب المجانية على نطاق واسع في العديد من متاجر الألعاب الرقمية، منها ألعاب ذات شعبية كبيرة بين اللاعبين، مثل: League of Legends و Counter-Strike: Global Offensive و Team Fortress 2 و DOTA 2 و EVE Online و StarCraft II: Wings of Liberty وValorant و World of Tanks و Star Wars: The Old Republic.

كما أنه لا يتعين عليك الدفع مقابل ألعاب متعددة اللاعبين على جهاز الكمبيوتر، وتوفير المال على المدى الطويل.

في حين أن وحدات التحكم تفرض عليك الاشتراك في الخدمات المدفوعة لقاء الألعاب متعددة اللاعبين.

وعند الحديث عن ملحقات الألعاب، فإن أجهزة الكمبيوتر للألعاب لديها خيارات متعددة تناسب احتياجات اللاعبين وميزانياتهم. في حين أن لاعبي وحدات التحكم لديهم خيارات محدودة للغاية، تشمل سماعات الواقع الافتراضي وأجهزة التحكم وسماعات الرأس سلكية/لاسلكية.

تجربة فريدة للمبدعين وطلاب التخصصات التقنية

أمر أخير بالغ الأهمية هو أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة من سلسلة NVIDIA RTX 30 متعددة الأغراض نظرًا للميزات والتقنيات المتقدمة لوحدات معالجة الرسومات RTX.

توفر هذه الأجهزة برامج تشغيل NVIDIA Studio سريعة الأداء وتطبيقات RTX بدعم الذكاء الاصطناعي. بالإضافة لتطبيق NVIDIA Broadcast للبث المرئي عبر الإنترنت مع ميزات مثل جودة الصوت والمرئيات المرتفعة، تأثير الشاشة الخضراء وإلغاء الضوضاء وميزات أخرى عديدة.

الخلاصة

بلا شك، لا يوجد مجال للمقارنة بين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بتقنيات NVIDIA RTX ووحدات التحكم.

توفر تقنية NVIDIA RTX تجربة حصرية ومميزة للعب الألعاب الحديثة من خلال ميزات تحسين الرسومات والدقة العالية وزمن الانتقال الأقل، لتحصل على تجربة لعب أكثر واقعية وسينمائية.

بالإضافة للميزات الأخيرة، مثل تطبيق البث Broadcast والذكاء الاصطناعي للمبدعين وطلاب التخصصات التقنية.

إن امتلاك جهاز كمبيوتر شخصيي بتقنية RTX لن يوفر لك تجربة لعب مثيرة وواقعية، بل يمكنك استخدامه في البث والدراسة والعمل التقني وغير ذلك الكثير، مع التشديد على أنك ستوفر على نفسك الكثير من التكاليف والنفقات عند الحصول على الألعاب والملحقات الأخرى بدلًا من اختيار وحدات تحكم تُلزمك بمتاجر رقمية معينة وملحقات محدودة.

